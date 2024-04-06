الامارات | مجلس دبي للإعلام يطلق حملة «العيد في دبي» بشراكة حكومية وخاصة

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس دبي للإعلام يطلق حملة «العيد في دبي» بشراكة حكومية وخاصة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي للإعلام نجاح حملة «رمضان في دبي»، التي انطلقت بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، بداية الشهر الفضيل، بهدف إبراز المظاهر الاحتفالية التي تستقبل بها دبي شهر رمضان تعبيراً عن كل ما يرتبط بهذه المناسبة من عادات وتقاليد اجتماعية أصيلة، وسعياً لتنسيق تلك الاحتفالات بين القطاعين العام والخاص تحت مظلة واحدة هي مظلة الحملة، للمرة الأولى.

كما أعلن المجلس بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، عن إطلاق حملة «العيد في دبي» لتنسيق المظاهر الاحتفالية على مستوى الإمارة لاستقبال عيد الفطر المبارك، واستكمالاً لما بدأته حملة «رمضان في دبي» من جهود هدفها ضمان تحقيق أعلى مستويات التناغم والتكامل بين الاحتفالات المختلفة التي تعمّ مختلف مناطق دبي الحيوية وأحيائها وفرجانها، خلال هذه المناسبة السعيدة.

وقد أحيت حملة «رمضان في دبي» جوهر الشهر الفضيل من خلال فعاليات زاد عددها على 6000 فعالية، ودمجت تقاليد دبي العريقة بطابعها العالمي الحديث، واتسمت احتفالات رمضان هذا العام بالتعاون الوثيق بين مختلف مكونات المجتمع ومن مختلف الجنسيات والخلفيات الثقافية، ما أبرز مكانة دبي كمدينة للتفاهم والتعايش والتنوّع الثقافي، حيث كان للمظاهر الاحتفالية العديدة التي شملتها الحملة كبير الأثر في تجسيد القيم السمحة التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف، والتي انعكست في فعاليات مجتمعية متنوعة.

وقالت نائب الرئيس والعضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام مدير عام المكتب الإعلامي لحكومة دبي، منى غانم المرّي، إن «سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم وجّه المجلس بتعزيز التنسيق على مستوى الإمارة، لضمان أفضل صورة ممكنة للاحتفالات في المناسبات كافة. ونحن نعتز بنجاح حملة رمضان في دبي في تحقيق المستهدفات بمشاركة حكومية وخاصة وجهود مجتمعية ضمن منظومة عمل متكاملة احتفالاً بالشهر الفضيل، عكست روح الفريق الواحد التي تمكنت بها دبي من تحقيق إنجازات وصلت بها إلى العالمية».

وأعربت عن بالغ الشكر والعرفان للشركاء ضمن حملة #رمضان_في_دبي، وقالت: «كان للحملة أثرها هذا العام في إضفاء المزيد من أجواء البهجة على دبي في الشهر الفضيل، وقد استلهمنا فيها رؤية قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز اللُحمة المجتمعية والتعاون الذي جاء في أفضل صوره من خلال تكامل الأدوار، تأكيداً على تفرّد دبي كمجتمع استثنائي يؤمن بقيمة العمل الجماعي ومضافرة الجهود من أجل الوصول دائماً إلى الأفضل».

وأثنت المري على التعاون الذي كان بمثابة الركيزة الأساسية لنجاح الحملة وبالتنسيق مع «براند دبي»، الذراع الإبداعية للمكتب الإعلامي لحكومة دبي، الجهة المُشرفة على الحملة، وقالت: «لم يكن نجاح الحملة ليتحقق لولا تكامل جهود القطاعين العام والخاص، والمشاركة النموذجية من سكان دبي، في شهادة جديدة على قدرة دبي على إبهار العالم بأسلوب نابع من أصالة هويتها العربية ومكانتها العالمية المتنامية».

كما أكدت أن حملة «العيد في دبي» ستؤسس على نجاح حملة «رمضان في دبي»، التي كانت بمثابة المرة الأولى التي يتم فيها تنسيق الجهود الحكومية والخاصة في الاحتفال بهذه المناسبة.

مظلة موحدة

من جانبها، قالت مديرة «براند دبي»، شيماء السويدي، إن «براند دبي سيواصل التنسيق مع الشركاء المنظمين لفعاليات احتفالية خلال عيد الفطر المبارك، من أجل تقديم احتفالية تتناسب مع مكانة دبي وتعكس روحها الوثابة دائماً للإبداع والتميز، ونهجها الدائم في أن تكون مصدراً للسعادة لسكانها وزوارها».

وأوضحت أن «براند دبي أصدر دليلاً رقمياً تفاعلياً يضم معلومات شاملة عن احتفالات العيد في المدينة، للتعرف إلى الفعاليات التي ستشهدها دبي خلال أيام عيد الفطر السعيد».

فعاليات دينية ومجتمعية

وقدمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، عدداً ضخماً من المحاضرات والدروس الدينية استفاد منها أكثر من 156 ألف شخص، كما استفاد أكثر من 23 مليوناً من الوجبات التي تم توزيعها في 1587 موقعاً، وقدمت الدائرة 5 مبادرات خيرية استقطبت ما يقارب 24 مليون مستفيد، ونظمت 14 مبادرة مجتمعية استفاد منها 23 ألف مشارك.

ختم خاص يرحّب بالزوار

وأطلقت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي مبادرة استقبال المسافرين القادمين إلى الإمارات عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية بختم خاص، يحمل شعار حملة «رمضان في دبي»، مع تقديم بطاقة «تواصل بسعادة» بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، في بادرة تعكس ترحيب دبي بزوارها في شهر رمضان المبارك.

ووزّعت القيادة العامة لشرطة دبي سبعة مدافع بشكل ثابت في سبع مناطق حيوية في مختلف ربوع دبي، إضافة إلى المدفع المتنقل الذي طاف مجموعة من مناطق الإمارة طوال أيام الشهر. وتعد فعالية مدفع رمضان من الفعاليات الرئيسة المرتبطة بشهر الصوم، إذ تحظى باهتمام الجمهور من مختلف الجنسيات الذي يحرص على التحلق حول المدفع قبيل انطلاقه وقت الغروب.

تجارب استثنائية

قدّمت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في دبي برنامجاً مليئاً بالتجارب الفريدة احتفالاً بشهر رمضان المبارك، وهو ما أتاح لسكان دبي وزوارها من مختلف الأعمار والجنسيات فرصة المشاركة في فعاليات ثقافية وتراثية مميزة، في حين شهدت فنادق ومنتجعات دبي نسب إشغال عالية في رمضان. وقد أضاءت عروض الألعاب النارية سماء دبي لمدة ثلاث ليالٍ في نهاية كل أسبوع من الشهر الكريم، كما تألقت معالم المدينة بعروض ضوئية مذهلة في إطار فعالية أطياف رمضان.

احتفال «إكسبو» بعبق الماضي

قدمت مدينة إكسبو دبي 51 نشاطاً وفعالية يومية جسدت روح الشهر الفضيل، وتضمنت العديد من خيارات الإفطار والسحور من خلال أكثر من 12 مطعماً ومقهى مشاركاً، إضافة إلى العروض المبهرة على قبة ساحة الوصل والسوق الليلي الذي يضم جملة واسعة من المنتجات الحرفية والتراثية، كما قدّم حي رمضان مغامرة لا تُنسى للصغار والكبار على مدار أيام الشهر الكريم.

أنشطة متنوّعة

تعاونت هيئة تنمية المجتمع في دبي مع دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي في إطلاق مبادرة «نبض دبي» التي استفاد منها ما يقارب 980 سيدة، كما شاركت في فعالية «هلا رمضان» في منطقة برشا هايتس، وتعاونت مع «دبي القابضة» في إطلاق مبادرة «هبة في محلها» استفاد منها نحو 9000 عامل و1400 من الأيتام والقصر، ونظمت لقاء لأصحاب الهمم وأمهاتهم تزامن مع يوم الأم. وشاركت الهيئة في مبادرة «القارئ الصغير»، التي استفاد منها 112 طفلاً، ونظمت أمسية لـ85 شخصاً من أسر نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية والمفرج عنهم. كما نظمت لقاء الموظفين الرمضاني بحضور كبار المواطنين والمواطنات على مدار يومين في نادي ذخر بحديقة الصفا.

«فرجان دبي»

شهدت الفعاليات والمهرجانات الرمضانية التي تم تنظيمها برعاية «صندوق الفرجان»، إقبالاً جماهيرياً من أبناء 15 فريجاً غطتها الفعاليات التي رعاها الصندوق خلال الشهر الفضيل، وجمعت بين الفنون الشعبية والموسيقى والرسم والتصوير والألعاب الشعبية وتحديات الطبخ، إلى جانب المشاريع المنزلية والمهرجانات والبطولات الرياضية المختلفة.

وشهدت دبي خلال شهر رمضان المبارك العديد من الفعاليات والبطولات والأنشطة الرياضية الدولية والمحلية المتنوعة، وأبرزها «كأس دبي العالمي» للخيول، ودورة ند الشبا الرياضية، وبطولة أقوى رجل في العالم، وكأس الأساتذة للبولو، ودورة حتّا الرمضانية وغيرها الكثير من الفعاليات التي أقيمت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي في مختلف مناطق دبي.

ونجحت مبادرة «هبة في محلها» لــ«دبي القابضة» في جمع وتعبئة 120 ألف منتج وسلعة جديدة، أعيد استخدامها وتقديمها على شكل أكثر من 8500 هديّة لتوزيعها على ما يقرب من 9000 عامل و1400 مستفيد، كما شهدت وجهات التجزئة التابعة لدبي القابضة أكثر من 40 فعّالية.

حدائق وأسواق احتفالية

ونفذت بلدية دبي عدداً كبيراً من الفعاليات والأنشطة خلال حملة رمضان في دبي، وكان «سوق رمضان» في شارع البلدية القديم من بين أبرز الفعاليات هذا العام، كما تعاونت بلدية دبي مع «صندوق الفرجان» و«فرجان دبي» لاستضافة فعالية «يمعتنا بين الغاف» المجتمعية في حديقة غابات مشرف الوطنية.

تغطية إعلامية واسعة

دعَم حملة «رمضان في دبي» نشاط إعلامي مكثف قاده المكتب الإعلامي لحكومة دبي بالتنسيق والتعاون مع أجهزة الإعلام المحلية والخارجية.

وبث المكتب أكثر من 200 مادة على حسابات التواصل الاجتماعي، سجلت نحو مليون مشاهدة. وشهد الوسم الرسمي للحملة #رمضان_في_دبي أكثر من 492 مليون مشاهدة. وقامت «دبي للإعلام» بدور كبير ومهم في التغطية الإعلامية وإبراز المشاركة المجتمعية في هذه المناسبة لاسيما من خلال قنواتها التلفزيونية من خلال خريطة برامجية متميزة، ضمت مجموعة كبيرة من الأعمال الدرامية والتلفزيونية.

كما كان لصحيفتي «البيان» و«الإمارات اليوم» دور مهم في إبراز احتفالات دبي ومظاهرها المختلفة خلال شهر رمضان، عبر مجموعة كبيرة من التقارير الصحافية المصحوبة بالصور التي تبرز مدى بهاء الصورة التي ظهرت عليها دبي خلال الشهر الفضيل، والمشاركة المجتمعية الكبيرة في الاحتفال بالمناسبة.