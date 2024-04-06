الامارات | السيطرة على حريق برج سكني مكون من 750 شقة سكنية في الشارقة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 05 أبريل 2024

سيطرت قوة الدفاع المدني وكوادر القيادة العامة لشرطة الشارقة، على حريق اندلع يوم أمس الخميس في برج سكني بمنطقة النهدة بالشارقة مكون من 39 طابقاً يضم 750 شقة، بعد سرعة استجابة تمكنت من خلالها انقاذ عدد كبير من الأشخاص، وحالت دون إمتداد ألسنت اللهب إلى كامل البرج، فيما أسفر الحادث عن 5 وفيات، وتم إيواء 156 شخصاً من مختلف الجنسيات بينهم أطفال.



وأعرب سعادة اللواء سيف الزري الشامسي القائد العام لشرطة الشارقة عن بالغ تعازيه لأسر المتوفين جراء الحريق، ومتمنياً للمصابين الشفاء العاجل.



وقال اللواء الشامسي، أن بلاغاً ورد إلى غرفة عمليات شرطة الشارقة يوم أمس الخميس في تمام الساعة 10:50 مساءً، يفيد بنشوب حريق في أحد الأبراج السكنية في منطقة النهدة بالشارقة، وعليه انتقلت كافة الكوادر المختصة بهيئة الشارقة للدفاع المدني، والقيادة العامة لشرطة الشارقة، والتي باشرت عملياتها كل حسب اختصاصه، وتمكنت من إخماد الحريق في وقت قياسي إلا أن ألسنة الدخان المتصاعدة أدت إلى اختناق ووفاة (5) حالات، فيما يخضع (17)حالة للرعاية الصحية العاجلة، وخروج (27) حالة من المستشفى بعد تلقيهم العلاجات اللازمة بمجموع (44) حالة.



وأشار اللواء الشامسي، أنه وبالتعاون مع الشريك الإستراتيجي هيئة الهلال الأحمر، تمكنا من إيواء (156) شخصاً من مختلف الجنسيات في أحد فنادق الإمارة ؛منهم 18 طفلاُ تتراوح أعمارهم من سنة إلى 10 سنوات، كما وتم إجراء كافة الفحوص الطبية للتأكد من سلامتهم، وتقديم كافة أوجه الدعم للمتضررين كافة جراء الحادث من قبل إدارات الشرطة ذات الاختصاص والشركاء الاستراتيجيين.



وأوضح القائدالعام لشرطة الشارقة، أن الفحوص والتقارير الأولية للمختبر الجنائي، تشير إلى أن سبب الحريق هو اتصال مصدر حراري متوهج بالمخلفات العالقة في أحد المناور مما نتج عنه نشوب الحريق وتصاعده إلى الأدوار العليا، وانتشار الدخان بكثافة إلى الشقق السكنية.



مؤكداً على أهمية الوعي بمسببات الحرائق، والأخذ بجميع تدابير الوقاية والسلامة، سواء من قِبل ملاك العقارات أو المستأجرين، للحد من وقوع الحوادث المؤسفة؛ فالمحافظة على الأرواح والممتلكات مسؤولية مشتركة ينبغي على الجميع تحملها بجدية ومسؤولية.

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