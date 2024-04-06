لانا نسيبة: الإمارات تتطلع إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة لترسيخ السلام

ابوظبي - سيف اليزيد - نيويورك (الاتحاد)

اجتمعت معالي السفيرة نسيبة مع أنطونيو غوتيرش، الأمين العام للأمم المتحدة، ليكون لقاءهما الأخير بصفتها المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة.

وخلال فترة توليها منصب المندوبة الدائمة، عملت معالي السفيرة نسيبة بشكل وثيق مع الأمين العام على حزمة من أولويات السياسة الخارجية للدولة، بما يشمل الحاجة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة، وتعزيز دور النساء والفتيات في أفغانستان، ودفع التقدم في العمل المناخي، وتعزيز التسامح والسلام والتعايش السلمي في جميع أنحاء العالم، حسبما أفادت البعثة الدائمة للدولة في تغريدة على حسابها الرسمي في منصة «إكس».

وأضافت: «تتطلع دولة الإمارات إلى مواصلة التعاون مع الأمم المتحدة، لتعزيز تعددية الأطراف والحوار الإقليمي، من أجل ترسيخ السلام والأمن الدوليين والتنمية في جميع أنحاء العالم».

وتولت معالي السفيرة لانا نسيبة، مساعدة وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، المندوبة الدائمة لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة، منصب الرئيس المشارك للمفاوضات الحكومية الدولية بشأن إصلاح مجلس الأمن، منذ عام 2018. كما شغلت سابقاً منصب نائب رئيس الجمعية العامة للدورة الثانية والسبعين، كما تولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة في العام 2017. وعملت كميسر مشارك للفريق العامل المخصص لتنشيط أعمال الجمعية العامة في الدورة الحادية والسبعين للأمم المتحدة، وكميسر مشارك لعملية الاستعراض الشامل لتنفيذ نتائج القمة العالمية لمجتمع المعلومات (WSIS) في العام 2015.

وإلى جانب ذلك، شاركت معاليها المندوب الدائم للمملكة المتحدة رئاسة مجموعة أصدقاء مستقبل الأمم المتحدة (FFUN)، وهي مجموعة صغيرة من المندوبين الدائمين التي تجتمع بشكل دوري لتبادل الإحاطات والمناقشات غير المسجلة بشان القضايا العاجلة التي تؤثر على مستقبل المؤسسة.