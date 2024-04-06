الامارات | «‏طيور الخير» تنفذ 25 إسقاطاً جوياً إغاثياً شمال غزة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير» الإسقاط الجوي الـ25 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

‏وشملت العملية مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية للدولة، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

‏وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال القطاع، عبر أربع طائرات حملت 80 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل إجمالي المساعدات منذ انطلاق «طيور الخير» إلى 1401 طن.