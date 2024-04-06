الامارات | «طرق دبي» تحدد مواعيد خدماتها خلال عطلة العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي مواعيد العمل في خدماتها خلال عطلة عيد الفطر المبارك.

وتشمل مواعيد العمل مراكز إسعاد المتعاملين، ومواقف المركبات الخاضعة للتعرفة، وحافلات المواصلات العامة، و«مترو وترام دبي»، ووسائل النقل البحري، ومراكز مزودي الخدمة (الفحص الفني للمركبات).

وأفادت الهيئة في بيان أمس، بأن جميع المواقف العامة ستكون مجانية «باستثناء المواقف متعددة الطوابق» من تاريخ 29 رمضان ولغاية الثالث من شوال، على أن يستأنف تطبيق التعرفة بدءاً من الرابع من شوال.

وذكرت أن مراكز مزودي الخدمة، ستكون مغلقة خلال عطلة العيد من تاريخ 29 رمضان إلى الثالث من شوال على أن يستأنف الدوام الرسمي اعتباراً من الرابع من شوال، مشيرة إلى أن تقديم (خدمة الفحص الفني فقط) يقتصر على يومي 29 رمضان والثالث من شوال.

وبالنسبة لمراكز إسعاد المتعاملين، قالت الهيئة، إن جميع المراكز التابعة لها ستكون مغلقة خلال عطلة عيد الفطر، على أن تعمل المراكز الذكية في أم رمول وديرة والبرشاء والكفاف والمبنى الرئيس للهيئة كالمعتاد على مدار الساعة.

وأوضحت «طرق دبي» أن «مترو دبي» سيعمل من اليوم السبت الموافق السادس من أبريل من الخامسة صباحاً حتى الواحدة صباح اليوم التالي، فيما يعمل الأحد السابع من أبريل من الساعة الثامنة صباحاً ولغاية الواحدة صباح اليوم التالي، في حين سيعمل من الإثنين إلى السبت (الموافق 8 - 13 أبريل) من الخامسة صباحاً حتى الواحدة صباح اليوم التالي، بينما سيعمل الأحد 14 أبريل من الثامنة صباحاً إلى 12 منتصف الليل.

أما «ترام دبي»، فسيعمل من الإثنين إلى السبت من الساعة السادسة صباحاً ولغاية الواحدة صباح اليوم التالي، فيما يعمل الأحد من التاسعة صباحاً إلى الواحدة صباح اليوم التالي.

وذكرت الهيئة أنه ستُجرى تغييرات على مواعيد سير حافلات المواصلات العامة (باص دبي) والحافلات عبر المدن خلال عطلة عيد الفطر المبارك، داعية إلى الدخول إلى تطبيق «سهيل»، لمعرفة التغييرات خلال عطلة العيد.

وبالنسبة لـ«التاكسي المائي»، بيّنت الهيئة أن مواعيد عملها ستكون كالآتي:

- «مارينا مول - بلوواترز» (BM3) من الساعة الرابعة و15 دقيقة مساء إلى 11 و25 دقيقة مساء، وحسب الطلب من الثالثة مساء إلى 11 مساء، حيث يتوجب على المتعاملين الحجز المسبق.

- «دبي مارينا (BM1) مارينا مول - مارينا ووك» من الساعة 12 ظهراً حتى 11 وخمس دقائق مساءً.

- «مارينا بروميناد - مارينا مول» من الساعة الثالثة و55 دقيقة عصراً حتى 10 مساءً.

- «مارينا تيراس - مارينا ووك» من الرابعة عصراً إلى 10 مساءً.

أما العبرات، فستكون مواعيد عملها كما يلي:

- سوق دبي القديم - بني ياس (CR3) من 10 صباحاً إلى 10 و45 دقيقة مساءً.

- الفهيدي - السبخة (CR4) من 10 صباحاً إلى 11 و25 دقيقة مساءً.

- الفهيدي - سوق ديرة القديم (CR5) من 10 صباحاً إلى 11 و15 دقيقة مساءً.

- بني ياس - السيف (CR6) من 10 صباحاً إلى 12 منتصف الليل.

- السيف - الفهيدي - سوق دبي القديم من الثالثة مساءً إلى 10 و55 دقيقة مساءً.

- «دبي فستيفال سيتي - دبي كريك هاربور» من الساعة الرابعة مساءً إلى 11 و50 دقيقة مساءً.

- الجداف - «دبي فستيفال سيتي» من الثامنة صباحاً إلى 11 و50 دقيقة مساءً.

- الرحلات السياحية من محطة الشيخ زايد للنقل البحري من الرابعة مساءً إلى 10 و15 دقيقة مساءً.