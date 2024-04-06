الامارات | إقامة دبي تعلن عن أوقات العمل خلال إجازة عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حَدَدت الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ مواقيت العمل خلال إجازة عيد الفطر المُبارك ،والتي ستبدأ اعتباراً من ( يوم الأثنين الموافق 8 أبريل على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم 15 من الشهر نفسه ) مُعلنةً استمرار العمل على مدار الساعة في مركز إسعاد المُتعاملين في خدمات مطار دُبيّ الدوليّ مبنى "رقم3" ، فيما يعمل مركز إسعاد المُتعاملين في العوير طيلة أيام الإجازة من الساعة السادسة صباحاً وحتى العاشرة كما يمكن للمتعاملين التواصل بشأن الاستفسارات المتعلقة بمعاملات الإدارة عبر مركز الاتصال " آمر " على الرقم 8005111 ، الذي يعمل على مدار الساعة .

ووجهت إقامة دُبيّ كافة المُتعاملين إلى استخدام التطبيقات الذكيّة عبر دُبيّ الآن وتطبيقها الذكي وموقعها الإلكترونيّ ،(gdrfad.gov.ae) (GDFRA DXB) التابعين لها، إذ يستقبلان طلبات ومعاملات المتعاملين، وذلك بهدف مواصلة الريادة في تقديم أفضل الممارسات، وأعلى معايير الخدمات المستدامة خلال أيام العمل والعطلات مُشيرةً إلى أن خدماتها الرقميّة تُمثل قنوات للتواصل وإنجاز المُعاملات بشكلٍ سَلس يختصر الوقت والجهد ، كما إنَّ استمرار العمل خلال إجازة عيد الفطر يأتي في إطار رسالة الإدارة لتوفير أقصى درجات المرونة والراحة لإسعاد عُملائها بتقديم خدماتٍ رقميّةٍ شاملة على مدار الساعة .

وقدّمت "الإدارة العامة للإقامة وشُؤون الأجانب في دُبيّ " أسمى آيات التهاني والتبريكات بمُناسبة عيد الفطر المُبارك إلى دولة الإمارات قيادةً وشعباً، وإلى جميع المقيمين على أرضها والزائرين والأمتين العربية والإسلامية سائلةً الله العليّ القدير أنّ يُعيده على الجميع بالصحّة والعافية.