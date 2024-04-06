"تنمية المجتمع في دبي" تصرف العيدية لمستحقي خدماتها من الأسر والقُصر

ابوظبي - سيف اليزيد - مع الاستعداد لاستقبال عيد الفطر المبارك، أعلنت هيئة تنمية المجتمع في دبي عن بدء صرف "العيدية" للمستفيدين من خدماتها من فئة الأُسر المستحقة للمنافع المالية والأطفال القُصّر الذين يتلقون دعماً حكومياً، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز فرحتهم وتمكينهم من الاستفادة من هذه المبالغ في استكمال تجهيزاتهم للعيد.

وتوجهت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع بالتهنئة لجميع المتعاملين لدى الهيئة بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك، مؤكدةً أن "هذه المناسبة فرصة للتعبير عن أن الهيئة بمتعامليها والعاملين فيها، أسرة واحدة تستعد معاً لاستقبال العيد، وتفرح معاً وتحتفل بأطفالها وكبارها مترجمة بذلك قيم التراحم والتكافل التي يعليها مجتمعنا ويفخر بها دائماً".

حصة بوحميد

وقالت: "تحمل العيدية أهمية خاصة لدينا جميعاً. نشأنا على هذه العادة الجميلة وعرفنا كيف تساهم بإدخال السعادة على قلوب الأطفال، ونأمل أن تساهم العيدية التي تم صرفها للأسر المستحقة والقصر في إشعارهم بأنهم جزء مهم من المجتمع وأن العيد لا يكتمل إلا بسعادتهم والتخفيف من أعبائهم المالية وهم يستعدون لاستقبال العيد".

وأوضحت معاليها أن الهيئة بدأت بتوزيع العيديات للمستحقين بحيث تصل إلى جميع المسجلين لدى الهيئة قبل يوم الاثنين الموافق 8 أبريل الجاري.