الامارات | فيصل بلهول يدعم 8 مشروعات شاركت في «شارك تانك دبي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - مضى رواد الأعمال الذين شاركوا في برنامج «شارك تانك دبي»، الذي عُرض على شاشة تلفزيون دبي التابعة لـ«دبي للإعلام»، في رحلة ملهمة، انتهت بدعم سخي لأفكارهم ومشروعاتهم المبتكرة بعد اقتناع لجنة التحكيم من المستثمرين بأهمية الاستثمار في أفكارهم، مقابل حصولهم على نسبة مئوية من المشروع.

واحتفل - أول من أمس - نائب رئيس مجلس إدارة غرف دبي، رائد الأعمال والمستثمر الإماراتي، فيصل بلهول، في فندق كمبنسكي بوليفارد دبي، باختياره الاستثمار في ثمانية مشروعات ناجحة تتوافق مع طبيعة رؤيته وتقييمه ومعاييره الخاصة، حيث جاءت المشروعات متنوعة، ويصبّ معظمها في قطاع تقنية المعلومات والتكنولوجيا، وأخرى مرتبطة بالوجبات الصحية وتحسين جودة الحياة، وغيرها. وسلم رواد الأعمال شيكاً يحمل قيمة الدعم المادي المخصص لكل مشروع.

مشروعات متفردة

وأكد فيصل بلهول حرصه على اختيار مشروعات متفردة في أفكارها ومنتجاتها، وتمتلك مقومات النجاح في السوق، بما يعزز قصص النجاح، ويعزز اسم إمارة دبي على خارطة الاستثمار والابتكار.

وحول المعايير التي استند إليها في تقييم المشروعات المشاركة في برنامج «شارك تانك دبي»، التي قرر دعمها، أوضح بلهول أنها «تتمحور حول مدى جودة فكرة المشروع، وإلمام صاحبه بها وبتفاصيلها الكاملة، ومدى خبرته في هذا المجال، ومدى إصراره ومثابرته على النجاح»، مشيراً إلى أهمية معرفة حجم السوق والشريحة المجتمعية التي يستهدفها المشروع.

وأشار إلى أنه «كلما كبر حجم السوق المستهدفة، زادت فرص نجاح المشروع ونموه، فضلاً عن تفرّد الفكرة نفسها وقدرتها على المنافسة».

«ريست هيرو»

وأكد المستثمر الإماراتي بلهول أنه دعم ثمانية مشروعات، من ضمنها فكرة منصة «ريست هيرو» التي ابتكرها رائد الأعمال عبدالله الشمري، بهدف توفير الحلول لأصحاب المشروعات والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وحتى الكبيرة. ومنذ تأسيسها نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 50 علامة تجارية، وإنشاء نحو 2500 متجر إلكتروني.

وتبنّى بلهول أيضاً فكرة مشروع Bumblebee التي ابتكرتها رائدة الأعمال الإماراتية قدرية العوضي، وهي عبارة عن خطة وجبات مجمدة جاهزة للأطفال الرضع والأطفال الصغار، كما تبنّى بلهول أيضاً، فكرة مشروع «كي نو أنابيل» الذي أسسه البرازيلي خوسي بالتعاون مع كارلا، بهدف مساعدة أصحاب الهمم على تجاوز التحديات التي تواجههم في التعلم والقراءة، من خلال ابتكارهما لجهاز «كي إكس» الذي يتوفر باللغات العربية والإنجليزية والإسبانية.

جنين

وأسهم بالتعاون مع بقية أعضاء لجنة المستثمرين بالبرنامج، في دعم مشروع «جنين» الذي أسسه الفلسطيني عزيز خطيب وزوجته تالا هماش، حيث يقدم المشروع تشكيلة من المنتجات العضوية والطبيعية وهي: زيت الزيتون والزعتر، والزيتون، والفريكة والسماق والميرمية التي يتم استيرادها من فلسطين، حيث يعتمد عزيز وتالا على ما تجود به أرضهما الواقعة في مدينة جنين من خيرات.

من جهة أخرى، أبدى إعجابه بفكرة مشروع «PeriCare» الذي عرضته رائدة الأعمال المصرية، بريهان أبوزيد، وما يقدمه من تشكيلة متنوعة من المنتجات المبتكرة التي تساعد الأم في الحصول على خصوصية تامة أثناء عملية الرضاعة، وتمكّنها - في الوقت ذاته - من الاعتناء بأطفالها والاهتمام بصحتها.

مختبر المرق

وأسهم بلهول أيضاً في دعم فكرة مشروع «بي برونزي» الذي عرضته رائدة الأعمال اللبنانية بانة إدريس، ويتخصص في إنتاج أنواع من الزيوت الخاصة بتسمير البشرة، ودعم أيضاً فكرة مشروع مختبر المرق الذي ابتكرته هديل الخطيب.

وأشار بلهول إلى ضرورة قيام رائد الأعمال بتطوير نفسه باستمرار، من خلال تنمية مهارة ريادة الأعمال، وكيفية دراسة الفكرة وتطويرها والإلمام التام بها، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار كل التحديات التي يمكن أن تواجه رائد الأعمال في مراحل المشروع مستقبلاً، ويكون على أتم الاستعداد للتصدي لها بطريقة ذكية.

تعزيز روح الابتكار

يذكر أن برنامج «شارك تانك دبي» الذي عرض على شاشة تلفزيون دبي، جاء في إطار جهود المؤسسة لتمكين رواد الأعمال وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، من تحقيق أحلامهم وتحويل أفكارهم إلى مشروعات ناجحة، عبر إتاحة الفرص أمامهم لبناء علاقات مع مجموعة من المستثمرين والخبراء في مختلف المجالات الاقتصادية، والاستفادة من العروض الاستثمارية والاستشارات والنصائح.

ويعد من أهم البرامج التلفزيونية التي تسلط الضوء على رواد الأعمال الشباب الطموحين، ويهدف إلى تعزيز روح الابتكار لديهم، وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم.

كما يعتبر بمثابة منصة مبتكرة لتمكين أصحاب الشركات الناشئة من بناء علاماتهم التجارية، وقيادتها لتحقيق النجاح، ومصدر إلهام للجيل المقبل من رواد الأعمال، ويسهم في تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي، ويدعم أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي خلال السنوات العشر المقبلة، وتعزيز مكانة الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم.