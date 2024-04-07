مسالخ العين جاهزة لعيد الفطر

ابوظبي - سيف اليزيد - العين (وام)

عززت مسالخ بلدية مدينة العين جاهزيتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، وتلبية احتياجات المتعاملين واستجابة للزيادة المتوقعة في أعداد الذبائح.

وأكد حسن الكعبي رئيس قسم الخدمات البيطرية ببلدية مدينة العين، جاهزية مسالخ مدينة العين، والبالغ عددها 11 مسلخاً لتقديم أرقى الخدمات، وفقاً لأفضل الممارسات العالمية للمستفيدين، مع زيادة عدد القصابين والحمالين في المسالخ، وتشديد الرقابة الدورية على العاملين للحفاظ على السلامة المهنية والصحية.

وأضاف: مسالخ مدينة العين توفر 377 موظفاً من أطباء بيطريين وقصابين وعمال، خلال أيام العيد، ضمن ساعات عمل تمتد لـ 14 ساعة يومياً مقسمة على فترتين تبدأ من الساعة السادسة صباحاً، وحتى التاسعة مساء في كل من مسلخ الأهالي والعامرة والسلامات وسويحان والهير والوقن والقوع، وأما مسالخ التجاري ومساكن والفقع ومفقر-1 فتمتد لـ 8 ساعات عمل يومياً تبدأ من الساعة السابعة صباحاً وحتى الثالثة مساء، وهذه المسالخ موزعة على جميع مناطق العين.

وأوضح الكعبي، أن استعدادات المسالخ تتضمن تطبيق أعلى المعايير الصحية العالمية في مجال عمل المسالخ والفحص البيطري قبل الذبح وبعده، للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي، والتخلص الآمن من المخلفات حفاظاً على الصحة العامة، بالإضافة إلى المحافظة على نظافة الساحات الخارجية للمسالخ، وعلى نظافة صالات انتظار الجمهور، وغيرها من المرافق التي تخدم الجمهور، مع التشديد على انتظام أعمال تنظيف وتعقيم المناطق المشتركة، وعمل الصيانة اللازمة لصالات الانتظار وبرادات اللحوم ونقاط تصريف المياه.

وأشار إلى أن رسوم ذبح الماشية والجمال، لم يطرأ عليها أي تغيير على مختلف أنواعها للضأن والماعز والعجول والقعدان، وكذلك للأبقار والجمال، ولكن يتم احتساب رسوم إضافية معتمدة من بلدية مدينة العين للتقطيع حسب رغبة المتعامل.

المسالخ

يذكر أن مسالخ بلدية العين، خلال الربع الأول من هذا العام 2024 قامت بذبح وتجهيز أكثر من 109 آلاف ذبيحة من مختلف المواشي بزيادة بلغت 7% بالمقارنة مع الفترة نفسها من عام 2023، حيث يتوقع أن تستقبل المسالخ خلال أيام عيد الفطر لهذا العام ما يزيد على 20 ألف ذبيحة.