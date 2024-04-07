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شرطة أبوظبي تعزز انسيابية حركة المرور حول جامع الشيخ زايد الكبير

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ابوظبي - سيف اليزيد - أبوظبي (الاتحاد)

واصلت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي جهودها في تنظيم حركة السير والمرور في المنطقة المحيطة بجامع الشيخ زايد الكبير ومداخله المختلفة وفي كل الطرقات المؤدية إليه، وذلك تعزيزاً لسلامة وصول الصائمين ولتلافي أي ازدحامات مرورية وخصوصاً خلال أوقات الإفطار وأداء صلاة التراويح والتهجد، كما نظمت حركة السير والمرور في كل التقاطعات الرئيسية في أبوظبي والعين خلال توزيع وجبات إفطار صائم على السائقين ضمن مبادرات «أطعم تؤجر» و«كسر الصيام» و«رمضان معاً».
وحثت السائقين ومستخدمي الطريق على ضرورة توخي الحيطة والحذر والانتباه أثناء القيادة وترك مسافة أمان كافية بين المركبات وعدم الانشغال بغير الطريق وتهدئة السرعة عند التقاطعات المرورية وعدم الاستعجال للحاق بمواعيد الإفطار، تعزيزاً للسلامة المرورية لقائدي المركبات ومرافقيهم ومستخدمي الطريق.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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