الامارات | «الأرصاد»: فرص لسقوط أمطار خفيفة خلال عطلة العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرض خلال الفترة الحالية لأنظمة ضغطية سطحية ضعيفة، يصاحبها امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مشيراً إلى أن الطقس خلال عطلة عيد الفطر المبارك يكون غائماً إلى غائم جزئياً بوجه عام، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة.

ويُعتبر أبريل الجاري أحد شهور الفترة الانتقالية الأولى (الربيع) التي تتميّز باختلاف وسرعة تغيّر توزيعات الضغط الجوي في الطبقات السُفلية من الغلاف الجوي، ما يؤدي إلى تغيّرات سريعة في الأحوال الجوية، مشيراً إلى أن الشمس خلال هذا الشهر تواصل حركتها الظاهرية نحو الشمال متجهة إلى مدار السرطان، حيث يطول النهار تدريجياً في نصف الكرة الشمالي.

وتوقع المركز أن يكون طقس اليوم صحواً بوجه عام إلى غائم جزئياً أحياناً مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح الإثنين على بعض المناطق الساحلية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، ويكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأوضح المركز أن الطقس غداً يصبح غائماً جزئياً بوجه عام، وتظهر السحب المتوسطة على بعض المناطق الساحلية الغربية والجزر، فيما تبقى الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها من 10 إلى 20 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 30 كيلومتراً في الساعة على البحر الذي يكون خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وأشار إلى أن طقس الثلاثاء المقبل سيبقى غائماً جزئياً إلى غائم بوجه عام، وتستمر السحب متوسطة على مناطق متفرّقة مع احتمال سقوط أمطار خفيفة خصوصاً غرباً، بينما تصبح الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل غائماً إلى غائم جزئياً بوجه عام، فيما تكون الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

ووفقاً للمركز يشهد شهر أبريل الجاري ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة على معظم مناطق الدولة، حيث تزداد متوسطات درجات الحرارة بمقدار ثلاث إلى خمس درجات، مقارنة بمارس الماضي، لافتاً إلى أنه خلال هذا الشهر أيضاً يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري، كما تتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب أو امتداد منخفض من جهة الشرق.