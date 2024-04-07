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الامارات | «‏طيور الخير» تُنفّذ الإسقاط الجوي الـ 26 للمساعدات شمال غزة

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غزة - وام 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية «طيور الخير»، الإسقاط الجوي الـ26 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

‏وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي «C17» تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات، وطائرتي «C295» تتبعان للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

‏وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذّر الوصول إليها شمال قطاع غزة، عبر أربع طائرات حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية «طيور الخير»، إلى 1483 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

‏وتأتي عملية «طيور الخير» ضمن إطار عملية «الفارس الشهم 3» لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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