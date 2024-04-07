الامارات | مسؤولون في القطاع الصحي: الإمارات تحرص على توفير أفضل الخدمات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مسؤولون عاملون في القطاع الصحي أن قطاع الخدمات الصحية في دولة الإمارات يشهد تطوراً وإنجازات مهمة تتناسب مع التحديات الصحية المتجددة، وذلك إدراكاً من القيادة الرشيدة لأهمية تقديم أفضل الخدمات الصحية وجميع الإمكانات والوسائل المتطورة للقطاع الصحي، وتوفير بيئة صحية مناسبة لجميع المواطنين والمقيمين على أرض الدولة.

وقال الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للتأهيل، يوسف الذيب الكتبي، إن دولة الإمارات تحرص على توفير أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين والزائرين، وهو النهج الذي غرسه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وبفضله تبوأت الإمارات مكانة بارزة في مجال الرعاية الصحية عالمياً.

وأضاف في تصريح لوكالة أنباء الإمارات «وام»، بمناسبة الاحتفال بيوم الصحة العالمي الذي يصادف السابع من أبريل من كل عام، أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تسير على هذا النهج لتضع الإمارات في مصاف الدول المتقدمة في جميع الخدمات الصحية.

وأكد الكتبي أن القيادة الرشيدة تضع الصحة في مقدمة أولوياتها، وبفضل رؤيتها الحكيمة أصبحت المنشآت الصحية في الدولة تستقطب أفضل الكوادر الطبية، وتزود مرافقها بأحدث الأجهزة والمعدات الصحية، وتطبق أعلى المعايير الصحية العالمية.

وأشار إلى أن الدولة حريصة على تأهيل وتدريب الكوادر المواطنة، بما يسهم في رفد القطاع الصحي بالكفاءات الإماراتية التي تتولى تقديم أفضل خدمات الرعاية الصحية للمرضى.

عامل رئيس

من جهتها، قالت الرئيس التنفيذي بالإنابة في «مبادلة للرعاية الصحية» - دبي، صفية المقطري، إن صحة وعافية المجتمعات تمثل عاملاً رئيساً لتطور الدول وازدهارها، لذلك يأتي يوم الصحة العالمي هذا العام تحت شعار «صحتي حقي»، ليؤكد على أهمية تمتع أفراد المجتمعات بالخدمات الصحية المثلى التي تلبي احتياجاتهم الصحية، وتعزز عافيتهم، وتحميهم من الأمراض.

وأضافت: «لاشك أننا عازمون على دعم التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات المعنية بالقطاع الصحي، وحريصون على تبني أحدث الخيارات العلاجية والحلول الوقائية، وتعزيز الوعي في المجتمع حول السبل المثلى لتجنب الأمراض السارية، عبر تبني خيارات غذائية صحية، وممارسة النشاط البدني، والابتعاد عن مسببات المرض، ليكون مجتمع الدولة حصيناً من الأمراض وداعماً لنمو وازدهار دولة الإمارات».

فرصة قيمة

بدوره، قال الرئيس التنفيذي لمستشفى «هيلث بوينت» والرئيس التنفيذي بالإنابة لمستشفى دانة الإمارات للنساء والأطفال، عمر النقبي، إن يوم الصحة العالمي يمثل فرصة قيمة لنسلط الضوء على أهمية توفير خدمات صحية وطبية متميزة لجميع أفراد المجتمع، باعتبار ذلك من حقوقهم المشروعة.

وأضاف: «تحت شعار هذا العام (صحتي حقي)، نؤكد أننا عازمون على توفير أحدث الحلول العلاجية، تماشياً مع رؤية دولة الإمارات الرامية لترسيخ مكانتها كوجهة مفضلة للسياحة العلاجية».

وأكد أن الدولة نجحت في تقديم نموذج يحتذى في القطاع الصحي على مستوى العالم، بفضل بنيتها التحتية المتطورة، ومؤسساتها الطبية والصحية الحاصلة على أرفع الاعتمادات العالمية، ونجاحها باستقطاب خبراء ومقدمي الرعاية الحاصلين على أعلى المؤهلات من شتى أرجاء العالم.

منظومة متطورة

في السياق نفسه، قال الرئيس التنفيذي في «أمانة للرعاية الصحية»، الدكتور جيسون جراي، إن دولة الإمارات تحرص على توفير بيئة معيشية صحية لسكانها، مدعومة بمنظومة طبية متطورة، تضع أفضل حلول الرعاية الصحية في متناول السكان، وهو أمر ينسجم في مضمون الأهداف مع موضوع يوم الصحة العالمي لهذا العام «صحتي حقي».

وأشاد بالجهود الدؤوبة التي تبذلها مؤسسات الدولة من القطاعين العام والخاص، والهيئات الصحية الناظمة للقطاع لتطوير الرعاية الصحية والارتقاء بها إلى مستويات متميزة عالمياً.

نظام صحي متطور.. وصدارة في المؤشرات العالمية

تحتفي دولة الإمارات، اليوم، بـ«يوم الصحة العالمي»، الذي يتخذ هذا العام شعار «صحتي حقي»، بهدف الدفاع عن حق كل شخص في أي مكان في الحصول على الخدمات والرعاية الصحية اللائقة دون أي تمييز.

وينسجم شعار المناسبة هذا العام مع رؤية دولة الإمارات وجهودها الهادفة إلى تعزيز نظام صحي متطور ومتكامل ومتاح للجميع، يركز على تحسين جودة حياة الأفراد، ويدعم أنماط الحياة الصحية، ويتمتع بأعلى مستويات الجاهزية للمستقبل، والجودة في الرعاية المتخصصة.

وحققت الإمارات نتائج باهرة في المؤشرات التنافسية العالمية في المجال الصحي، حيث احتلت المرتبة الأولى عالمياً في التحصين ضد الحصبة، وفقاً لتقرير مؤشر الازدهار 2023 الصادر عن معهد «ليجاتم»، الذي أشار أيضاً إلى حصول الإمارات على المركز الأول عالمياً في مؤشرات تغطية الرعاية السابقة للولادة، وغياب الوفيات والإصابات من الكوارث الطبيعية، ووجود برامج وطنية للكشف المبكر.

ووفقاً للتقرير ذاته، نالت الإمارات المركز الأول بالعالم في مؤشري مدى تغطية الرعاية الصحية، وقلة تلوث الهواء داخل المنازل بسبب الوقود، كما حققت المركز الثاني عالمياً والأول عربياً في مؤشر يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية.

ونالت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في تسجيل المواليد من قبل السلطة المدنية للأطفال دون سن خمس سنوات، وذلك بناء على نتائج مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2023 الصادر عن مؤسسة «بيرتلمان» ستيفتنج وشبكة حلول التنمية المستدامة التابعة للأمم المتحدة.

العويس: كفاءة القطاع الصحي تعزز تنافسية الإمارات

أكد وزير الصحة ووقاية المجتمع، عبدالرحمن بن محمد العويس، أن كفاءة القطاع الصحي تعزز تنافسية الإمارات في صدارة المؤشرات الصحية العالمية، مشيراً إلى أن دولة الإمارات نجحت، بدعم وتوجيهات القيادة الحكيمة، في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تطبق أفضل الممارسات العالمية، تضع رفاهية الإنسان وسعادته هدفاً استراتيجياً، تسخّر في سبيل تحقيقه كل الإمكانات لتحسين جودة الحياة واستدامة الإنجازات.

وقال العويس بمناسبة يوم الصحة العالمي، إن «دولة الإمارات تعتبر الصحة من الحقوق الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتستهدف السياسات الصحية توفير أفضل الخدمات الصحية بجودة وكفاءة، وضمان حماية حقوق المرضى وفقاً لأفضل المعايير العالمية»، مشيراً إلى أن تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات أولوية استراتيجية وطنية تتعاون في تحقيقها الجهات الصحية الوطنية، بما يدعم تنافسية القطاع ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات الدولة التي تضع صحة الإنسان في صدارة توجهاتها.

. الدولة توفر بيئة صحية مناسبة للمواطنين والمقيمين.