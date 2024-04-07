الامارات | «الشارقة الخيرية» توفر مساعدات علاجية بـ 35.7 مليون درهم في 2023

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جمعية الشارقة الخيرية أن عدد المستفيدين من مساعداتها العلاجية خلال العام الماضي بلغ 1377 مستفيداً، بكلفة إجمالية وصلت إلى 35.7 مليون درهم، وذلك بحسب التقرير الذي أصدرته الجمعية بالتزامن مع يوم الصحة العالمي، الذي يوافق السابع من أبريل من كل عام.

وقال المدير التنفيذي للجمعية، عبدالله سلطان بن خادم، إنه تم التوسع في مساعدات الجمعية بشكل عام، خصوصاً في ما يتعلق بمساعدة المرضى الذين ليس بمقدورهم توفير نفقات علاجهم.

وأضاف أن الخطة المقررة للجمعية، تضمنت سياسة منهجية تستهدف الارتقاء ببرامج توفير العلاج والأدوية للمرضى من خلال العمل على إزالة المعوقات التي تعوق سرعة تنفيذ المساعدة، ما من شأنه أن يسهم في سرعة تلقي الحالة للعلاج، وتخفيف أوجاعها وتعافيها.

وأشار إلى أن الجمعية تفتح باب المساعدات لعلاج المرضى من مختلف إمارات الدولة وفق إجراءات دقيقة وعاجلة لتمكين المستفيد من الحصول على علاجه بأسرع وقت ممكن. وأوضح أن الحالات الـ1377 التي استفادت من مساعدات الجمعية شملت: 356 حالة خضعت لعمليات جراحية تندرج ضمن جراحات الأمراض المزهقة للنفس، و215 حالة تعاني أمراضاً مزمنة، وتحتاج إلى توفير علاج بشكل مستمر، إضافة إلى 153 حالة أمراض سرطانية مختلفة، و210 حالات فشل كلى. وأضاف أن مساعدات العلاج شملت كذلك التكفل برسوم العلاج لـ111 حالة ولادة، وزرع الأمل في نفوس مرضى العقم من خلال التكفل بعمليات الإخصاب والحقن المجهري، كما تضمنت المساعدات سداد ديون 105 حالات من المرضى المتعسرين، إلى جانب مساعدة 102 من المرضى أصحاب الهمم، ومساعدة 81 مريضاً من مرضى العيون، فضلاً عن علاج 44 حالة مختلفة أخرى.