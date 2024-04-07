الامارات | «إسعاف دبي» تستعد لإجازة العيد بخطة متكاملة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف استعدادها وتأهبها لإجازة عيد الفطر المبارك، ضمن خطة متكاملة لتغطية وتأمين الفعاليات والأحداث المهمة في جميع مناطق الإمارة براً وبحراً وجواً، بما يضمن الوصول السريع والتعامل مع البلاغات في وقت قياسي.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، مشعل جلفار، لـ«الإمارات اليوم»، إنه تم تخصيص 611 كادراً إسعافياً مؤهلاً، إضافة إلى 20 مشرفاً للتعامل مع الحالات الطارئة موزعين على 135 نقطة إسعافية، تشمل سيارات الإسعاف والمستجيب السريع والدراجات الهوائية والزوارق البحرية والإسعاف الجوي، بالتعاون مع مركز الجناح الجوي بشرطة دبي.

وأضاف أن وحدات العناية المركزة ستكون في حالة تأهب تحسباً لأي طارئ، إلى جانب مركبات للتزويد الميداني والدعم والمساندة، لتلبية أي بلاغات قد تطرأ على مدار الساعة. وذكر جلفار أن مركبات الإسعاف والمسعفين سيكونون بالقرب من المناطق السكنية ومراكز التسوق والمناطق السياحية والشواطئ والحدائق العامة ومناطق سكن العمال، مشيراً إلى تأمين صالات مطار دبي الدولي من خلال توفير 16 وحدة إسعافية في مباني المطار.

وأكد أن جميع الكوادر الإسعافية المؤهلة مستعدة للاستجابة السريعة ضمن خطة محكمة على مدار 24 ساعة طوال أيام العيد.

وطالب الجمهور بتحمّل المسؤولية والإسهام في إنقاذ الأرواح من خلال إفساح الطريق أمام سيارات الإسعاف، نظراً لأهمية الوقت في وصول المريض أو المصاب إلى المستشفى، مؤكداً ثقته بوعي المجتمع وحس المسؤولية العالي لديه.