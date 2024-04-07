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الامارات | محمد بن زايد: الاستثمار بالصحة أولوية رئيسية في إستراتيجية الإمارات التنموية

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على أن الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في إستراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها وذلك بمناسبة يوم الصحة العالمي.

وقال سموه في حسابه الرسمي على منصة "إكس": "الاستثمار في الصحة أولوية رئيسية في إستراتيجية الإمارات التنموية ورؤيتها للمستقبل الأفضل لشعبها". 

وتابع سموه: "وفي "يوم الصحة العالمي" نجدد التزامنا بمواصلة العمل مع الشركاء لدعم الصحة وجهود مكافحة الأمراض في العالم، انطلاقاً من إيماننا بأن المرض هو أحد أكبر معوقات التنمية والسلام والازدهار على الساحة الدولية".

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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