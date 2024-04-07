الامارات | شرطة دبي تحدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت القيادة العامة لشرطة دبي عن تحديدها لعدد 7 مناطق في الإمارة لمدافع عيد الفطر.

وبهذه المناسبة، تقدم مساعد القائد العام لشؤون العمليات اللواء عبد الله علي الغيثي، بالتهنئة إلى المواطنين والمقيمين والزوار في كافة أنحاء الإمارات بمناسبة حلول عيد الفطر السعيد، أعاده الله على الأمتين العربية والإسلامية باليمن والبركات، مؤكداً الانتهاء من كافة الاستعدادات لتجهيز المدافع للإعلان عن قدوم العيد، والتي ستكون موزعة على 7 مناطق في إمارة دبي.

وقال اللواء عبد الله الغيثي إن مدفع الافطار أو العيد يعتبر إحياءً للعادات والتقاليد المحلية، وجزءاً من تمسكنا بالموروث الاجتماعي الأصيل الذي ترسخ في ذاكرة المجتمع الإماراتي ووجدانه، ذلك أن المدفع تقليد اعتاد عليه أبناء الإمارات والمقيمين في الدولة.

وأوضح اللواء الغيثي أن المدفع كان بمثابة وسيلة يستدل بها الصائمون على موعد الإفطار أو الإعلان عن العيد، وذلك قبل اختراع الساعات، لكن إمارة دبي تحرص على مواصلة هذه العادة الأصيلة، حتى في عصرنا الراهن الزاخر بالأجهزة الرقمية والتقنيات المتطورة.

من جانبه، أكد آمر وقائد فريق المدفع المقدم عبد الله طارش العميمي، أنهم اتخذوا كافة الترتيبات للإعلان عن عيد الفطر السعيد، بالإضافة إلى تشكيلهم لطاقم عمل في كل موقع من المواقع السبعة التي وقع عليها الاختيار لتوزيع مدافع العيد، وتتمثل تلك المناطق في منطقة زعبيل بجانب مسجد زعبيل الكبير، وعند مصليات العيد في كلا منطقة ند الشبا، ومنطقة ند الحمر، ومنطقة البراحة، ومنطقة البرشاء، ومنطقة ام سقيم، ومنطقة حتا.