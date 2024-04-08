الامارات | ترخيص المركبات في دبي بـ «الهوية الرقمية» دون إلزامية الحضور

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أنها اتخذت خطوات عدة في سبيل التحول الرقمي بشأن ترخيص المركبات، حيث تم تطوير جميع خدمات ترخيص المركبات وتوفيرها عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الطرق والمواصلات، لافتة إلى أن الميزة البارزة في هذا التحول الرقمي هي القدرة على إنجاز الخدمات باستخدام الهوية الرقمية، وتوقيعها إلكترونياً، دون إلزامية الحضور الشخصي إلى مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز مزودي الخدمة، وذلك عبر منصة UAE Pass.

وأوضحت الهيئة لـ«الإمارات اليوم»، أن خدمة تجديد المركبات متاحة على جميع قنوات الهيئة الذكية، وتقدم بشكل فوري دون الحاجة إلى الذهاب إلى مراكز الخدمة والانتظار لإنجاز المعاملة، مشيرة إلى أنه تم إنجاز نحو سبعة ملايين معاملة خلال عام 2023، من بينها مليونا خدمة فحص المركبات و3.3 ملايين معاملة أنجزت عبر القنوات الذكية بنسبة 66% من إجمالي المعاملات، إضافة إلى نحو 1.7 مليون معاملة تم إنجازها عبر مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات.

ولفتت هيئة الطرق والمواصلات إلى أنها قدّمت العديد من التسهيلات للمتعاملين بشأن فحص المركبات قبل التجديد، منها خدمة الدفع المسبق لفحص المركبات، التي تهدف إلى توفير وقتهم بتسديد رسوم الفحص فور وصولهم إلى مركز الخدمة، بما يسمح لهم بإكمال معاملاتهم بشكل كامل عبر القنوات الإلكترونية، دون الحاجة للانتظار. كما تتيح وضعية «قيد الإجراء» خلال رحلة الفحص مهلة زمنية لتعديل العيوب البسيطة قبل إصدار نتيجة الفحص النهائية، سواء كانت ناجحة أو راسبة. وفي آخر المستجدات، تم إطلاق خدمة «افحص وانطلق»، التي تسهل رحلة المتعاملين في التقديم على خدمة الفحص والتجديد، حيث يمكنهم متابعة حالة إجراءات الفحص واستلام شهادة الفحص، وذلك بخطوة واحدة من خلال الهاتف الذكي.

وأكدت الهيئة أنها حرصت على تطوير الخدمات، وتعزيز تفاعل المتعاملين من خلال توظيف التكنولوجيا وتوفيرها على مدار الساعة، والعمل على تحسينها عبر قنوات إلكترونية عدة، بما في ذلك تطوير التطبيقات، وتفعيل المتحدث الآلي «محبوب»، وأسهمت هذه الجهود في زيادة الإقبال والتقديم على الخدمات، وسرعة الإنجاز مقابل الإجراءات التقليدية التي تستدعي وجود العميل في مراكز الخدمة، فضلاً عن توظيف التكنولوجيا في توفير حلول وقنوات خيارات دفع متنوعة للجمهور.

• 1.7 مليون معاملة تم إنجازها عبر مراكز إسعاد المتعاملين ومزودي الخدمات العام الماضي.