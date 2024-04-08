الامارات | 42ْ أقصى درجة.. "الأرصاد": طقس العيد "مائل للحرارة" نهاراً و"لطيف" ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقّع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، مائلاً للحرارة نهاراً ومعتدل إلى لطيف ليلاً وفي الصباح الباكر بوجه عام، يصبح صحواً إلى غائماً جزئياً وغائم أحياناً، لافتاً إلى وجود زيادة في كميات السحب المتوسطة والعالية على بعض مناطق الدولة.

ولفت المركز إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على فترات متباعدة خاصة غداً، واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة، ويكون الطقس رطباً على السواحل في ساعات الليل وصباح يوم الإثنين.

الرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول أحياناً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأشار إلى أن البحر يكون خفيف الموج بوجه عام ومتوسط أحياناً في الخليج العربي و خفيف في بحر عمان، منوهاً بأن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترة العيد ستتراوح ما بين 29 إلى 35 درجة مئوية على السواحل والجزر، وفي المناطق الداخلية (35 – 42)، وفي المناطق الجبلية (21 – 29)، فيما تتراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة، ما بين 19 إلى 25 درجة مئوية على السواحل والجزر، وتكون في المناطق الداخلية (16 – 23)، وفي المناطق الجبلية (14 – 20)