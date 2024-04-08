رئيسة اليونان تتسلم أوراق اعتماد سفير الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - تسلمت فخامة كاترينا ساكيلاروبولو رئيسة الجمهورية اليونانية، أوراق اعتماد الدكتور علي عبيد الظاهري سفيرا فوق العادة ومفوضا لدولة الإمارات لدى اليونان، وذلك خلال مراسم الاستقبال الرسمية التي جرت بالقصر الرئاسي بالعاصمة اليونانية "أثينا".

ونقل تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى فخامتها وتمنياتهم لبلادها وشعبها بالمزيد من التقدم والازدهار.

‎من جانبها، حمّلت فخامة رئيسة الجمهورية اليونانية، السفير، تحياتها إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي"رعاه الله"، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتها لدولة الإمارات حكومة وشعباً بالمزيد من التطور والنماء.

وتمنت فخامتها، للسفير، التوفيق في مهام عمله، وتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات التي تجمع البلدين، مؤكدة استعداد بلادها لتقديم كل دعم ممكن لتسهيل مهامه.

من جهته أعرب سعادته عن اعتزازه بتمثيل دولة الإمارات لدى الجمهورية اليونانية وحرصه على توطيد العلاقات الثنائية وتفعيلها في شتى المجالات، بما يسهم في دعم أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين.

وتم خلال اللقاء، استعراض مجالات التعاون بين دولة الإمارات واليونان، وبحث سبل تطويرها بما يحقق مصالح وطموحات البلدين والشعبين الصديقين.