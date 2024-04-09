الامارات | الأربعاء أول أيام عيد الفطر المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت لجنة تحري رؤية هلال شهر شوال للعام الهجري 1445 في الدولة، أمس، تعذر رؤية هلال شوال، وأن اليوم الثلاثاء هو المتمم لشهر رمضان، ليكون الأربعاء الموافق 10 أبريل الجاري أول أيام عيد الفطر المبارك.

وكانت لجنة تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك قد اجتمعت أمس 29 رمضان (8 أبريل) بعد صلاة المغرب في دائرة القضاء بأبوظبي، وبعد التحري ومراعاة جميع طرق الإثبات الشرعية، ثبت لديها تعذر رؤية هلال شوال لهذا العام، وعليه فإن اليوم الثلاثاء (9 أبريل) هو المتمم لشهر رمضان، وغداً الأربعاء أول أيام شهر شوال لسنة 1445 هجرية.