الامارات | طقس العيد مائل للحرارة نهاراً و«لطيف» ليلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، مائلاً للحرارة نهاراً، ومعتدلاً إلى لطيف ليلاً، وفي الصباح الباكر بوجه عام، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً وغائم أحياناً، لافتاً إلى وجود زيادة في كميات السحب المتوسطة والعالية على بعض مناطق الدولة.

ولفت المركز إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة على فترات متباعدة خصوصاً غداً، واحتمال سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة يوم الجمعة، ويكون الطقس رطباً على السواحل في ساعات الليل وصباح يوم الإثنين، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول أحياناً إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وأشار إلى أن البحر يكون خفيف الموج بوجه عام إلى متوسط أحياناً في الخليج العربي، وخفيف الموج في بحر عُمان، مشيراً إلى أن درجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال فترة العيد ستراوح بين 29 و35 درجة مئوية على السواحل والجزر، وفي المناطق الداخلية تراوح بين (35 و42)، وفي المناطق الجبلية (21 و29)، فيما تراوح درجات الحرارة الصغرى المتوقعة خلال هذه الفترة، بين 19 و25 درجة مئوية على السواحل والجزر، وتكون في المناطق الداخلية بين 16 و23)، وفي المناطق الجبلية بين 14 و20.