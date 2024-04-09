الامارات | «القلب الذهبي» تشفي 50 طفلاً حول العالم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة المنظمة لمبادرة «القلب الذهبي» الإنسانية التي انطلقت من أبوظبي، إنجاز هدفها الخيري بإجراء عمليات جراحية قلبية ناجحة لـ50 طفلاً في دول عربية وآسيوية وإفريقية، منها مصر وتونس وليبيا.

وأكدت اللجنة شفاء الأطفال المشمولين بالمبادرة من تشوهات قلبية معقدة، وتحسن حالتهم الصحية بصورة كاملة.

وأطلق المبادرة الدكتور شمشير فاياليل، المؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة برجيل القابضة، المتخصصة في الرعاية الصحية، في يناير الماضي، بهدف تقديم عمليات جراحية مجانية لتصحيح تشوهات القلب للأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية المعقدة.

وأجريت العمليات الجراحية بقيادة خبراء في مستشفيات عامة وخاصة في تونس ومصر والهند.

وشملت المبادرة أمراض القلب الخلقية للأطفال الذين تراوح أعمارهم بين شهرين وما فوق، مثل تضيق الأبهر الشديد، وهي حالة يضيق فيها الصمام الأبهري، ما يعطل التدفق الطبيعي للدم، ورباعية فالو، وهي حالة تؤثر في تدفق الدم الطبيعي عبر القلب، وعيب القناة الأذينية البطينية، وهو عيب يحدث فيه ثقب في الجدار يفصل بين حجرات القلب، ما يسبب مشكلات في صمامات القلب.

وقال جراح القلب، الدكتور طارق علي الحسن، الذي ترأس مجلس التقييم الطبي للمبادرة: «تلقينا طلبات من مختلف أنحاء العالم، وحرصنا على مراجعة كل سجل طبي، ووضع قائمة للمرشحين بناءً على خطورة حالتهم».