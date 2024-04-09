الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، نبارك لقيادتنا الرشيدة وشعبنا العزيز بمناسبة حلول عيد الفطر، وندعو الله أن يعيده على دولتنا وعلى الأمة العربية والإسلامية أجمع بالخير والسلام والبركات ونسأله سبحانه أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال ... عيدكم مبارك وعساكم من عواده