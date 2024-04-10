الامارات | منصور بن محمد: كل عام وقيادتنا ودولتنا بخير وأمان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، القيادة الرشيدة ودولة الإمارات وشعوب الأمتين العربية والإسلامية بحلول عيد الفطر السعيد.

وقال سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على حسابه في منصة «إكس» أمس: «كل عام وقيادتنا الرشيدة ودولتنا العزيزة بخير وأمان واستقرار وازدهار، سائلين المولى عزّ وجلّ أن يعيد هذه المناسبة المباركة على شعوب الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات.. عيدكم مبارك وعساكم من عواده».