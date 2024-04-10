الامارات | رئيس الدولة: أهنئ إخواني الحكام وأبناء الإمارات والمقيمن على أرضها والشعوب العربية والإسلامية بعيد الفطر المبارك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، حكام وأبناء الإمارات والمقيمن على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "X"، "تويتر" سابقاً، أهنئ إخواني الحكام وأبناء الإمارات والمقيمن على أرضها والشعوب العربية والإسلامية، بعيد الفطر المبارك، داعياً الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على العالم أجمع بالسعادة والسلام. الأعياد مناسبة تتجسد فيها هويتنا الوطنية وتقاليدنا الأصيلة في التراحم والتواصل والتكافل بين الناس ما يعزز نسيج الأسرة والمجتمع.