الامارات | محمد بن زايد: الجلسة مع العائلة لها فرحة خاصة في العيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن الجلسة مع العائلة لها فرحة خاصة في العيد. أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويجعل أيامكم كلها سعادة وفرحاً.

وقال سموه عبر حسابه الرسمي على "انستغرام": "الجلسة مع العائلة لها فرحة خاصة في العيد. أدعو الله تعالى أن يحفظكم ويجعل أيامكم كلها سعادة وفرحاً".