الحدائق والشواطئ تجتذب أهالي منطقة الظفرة

ابوظبي - سيف اليزيد - إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

شهدت الحدائق العامة وشواطئ منطقة الظفرة إقبالاً كبيراً من قبل الأسر والعائلات التي خرجت للاستمتاع بإجازة العيد، مع توفر كافة الوسائل الخدمية في كل المناطق واعتدال الطقس. وحرصت بلدية الظفرة، ممثلة في فرق التواجد البلدي، على توفير مجموعة من البرامج والأنشطة والفعاليات والمسابقات في كافة مدن منطقة الظفرة لإتاحة مزيد من المتعة والبهجة لزوار الحدائق والشواطئ في مختلف المدن.

وتتنوع الفعاليات الجذابة المقدمة للجمهور في كل من مدينة زايد ومدينة المرفأ ومدينة ليوا ومدينة غياثي ومدينة السلع ومدينة دلما، وتستمر هذه الفعاليات حتى ثالث أيام عيد الفطر المبارك. وقد أشاد الجمهور الكبير بما يتم تقديمه من فعاليات وأنشطة متنوعة تلامس اهتمام الجميع على اختلاف أعمارهم مع الحرص على التواجد في الحدائق للاستمتاع بأجواء العيد السعيد. وتتضمن الفعاليات إقامة عدة عروض للشخصيات الكرتونية، وتقديم فقرات ترفيهية وثقافية، ومناطق مخصصة لألعاب الأطفال، بالإضافة إلى العروض الفنية على المسرح. ويأتي إطلاق هذه البرامج ضمن جهود مراكز التواجد البلدي بمنطقة الظفرة سعياً إلى توفير أجواء بهجة وسعادة للعائلات، وحرصاً على مضاعفة فرحة العيد لكافة أفراد المجتمع.

وأكد عدد من الزوار أن أجواء العيد المثالية من طقس معتدل وفعاليات رائعة تجعل زيارة المتنزهات والحدائق خياراً جذاباً، حيث أشار سلمان حمد، من أهالي الظفرة، إلى أن اعتدال الطقس خلال هذه الأيام جعل الخيارات متنوعة من حدائق عامة ومراكز تجارية وأماكن مفتوحة، كما أن البرامج والفعاليات المختلفة التي يتم تنظيمها للأسر والعائلات.

وأكد جمال العبد، من سكان مدينة زايد، أنه قد استمتع باليوم الأول للعيد مع أصدقائه داخل واحة مدينة زايد من خلال إقامة حفلة للشواء بعد انتهاء شهر رمضان.

ودعت البلدية الجمهور إلى الاستمتاع بأجواء العيد، والحفاظ على مرافق الحدائق وكافة الممتلكات العامة، والاسترشاد باللوحات الإرشادية الموجودة في الحدائق والمتنزهات، التي تتضمن التعليمات المطلوب التقيد بها من الزائرين، ضماناً لراحتهم وسلامتهم.