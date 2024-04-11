منخفض جوي يؤثر في الحالة الجوية من 14 إلى 17 أبريل

ابوظبي - سيف اليزيد - تتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي يصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي.

وقال المركز الوطني للأرصاد إن الطقس سيكون يوم الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق خاصة على المناطق الداخلية والجنوبية. ويوم الاثنين والثلاثاء يتعمق المنخفض الجوي وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة تتخللها السحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة تكون على شكل موجات مع البرق والرعد وقد يصاحبها سقوط البَرَدْ أحياناً على بعض المناطق. أما يوم الأربعاء فستقل كميات السحب تدريجياً مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق خاصة الشمالية والشرقية مع انخفاض في درجات الحرارة.

وقال المركز إن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خاصة مع السحب الركامية وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة وتخف سرعة الرياح يوم الأربعاء وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً.

وعن حالة البحر أوضح أن الموج سيكون متوسطاً إلى مضطرب وشديد الاضطراب أحياناً خاصة مع السحب يومي الاثنين والثلاثاء في الخليج العربي وفي بحر عمان ويوم الأربعاء يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.