أمطار على مناطق متفرقة من الدولة

ابوظبي - سيف اليزيد - إبراهيم سليم (أبوظبي)

شهدت مناطق متفرقة من الدولة، أمس، هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة أحياناً على مناطق في أبوظبي والعين والظفرة ودبي ورأس الخيمة، وأخرى متفرقة، حيث تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، حيث تكونت سحب ركامية ممطرة يصاحبها برق ورعد على المناطق الساحلية والداخلية.

وكانت أعلى درجة حرارة سجلت على الدولة أمس بلغت 41.4 درجة مئوية في مخيرز (منطقة الظفرة) الساعة 15:30 بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وشملت مناطق هطول الأمطار مدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى طريق أبوظبي العين، و«كيزاد»، ومناطق متفرقة من العاصمة أبوظبي، وعلى جبل حفيت، وغرب بوكرية، ومناطق متفرقة من العين، وغياثي والوهيدة، وشارع الشيخ خليفة بن زايد باتجاه السلع ومناطق متفرقة من الظفرة.. وعلى جميرا ومناطق متفرقة من دبي، وعلى طريق مسافي دبا والبدية والسودة، ومناطق متفرقة من الفجيرة، خور خوير والرمس والجولان، والغيل، وجبل الرحبة والنخيل برأس الخيمة،

وساد طقس غائم جزئي إلى غائم أحياناً، على بعض المناطق الساحلية والغربية مع رياح خفيفة، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.

ويتوقع المركز، أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، وتصل سرعتها إلى 35 كم في الساعة، والبحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عُمان.

إلى ذلك، كشف تقرير للمركز الوطني للأرصاد عن حالة الجوية، حيث تتأثر الدولة بحالة من عدم الاستقرار الجوي خلال الفترة من الأحد 14 إلى الأربعاء 17 أبريل 2024.

وأشار المركز إلى أن تأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة، مع امتداد منخفض جوي علوي مصحوب بتيار هوائي من الشمال الغربي.

وتفصيلاً، يتوقع أن يكون طقس الأحد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة على المناطق الداخلية والجنوبية..

ويتعمق المنخفض الجوي يومي الاثنين والثلاثاء، وتزداد كميات السحب على مناطق متفرقة، تتخللها السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة تكون على شكل موجات مع البرق والرعد، وقد يصاحبها سقوط البَرَدْ أحياناً على بعض المناطق.

فيما تقل الأربعاء كميات السحب تدريجياً مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق، خاصة الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.