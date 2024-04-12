شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي، اليوم الجمعة، "السائقين إلى توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة" على مناطق مختلفة من الإمارة.

كما دعت الشرطة، في حسابها على منصة "إكس" (تويتر سابقا) إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة للجميع.

بدوره، أفاد المركز الوطني للأرصاد، على منصة "إكس"، بهطول "أمطار خفيفة إلى متوسطة على الوثبة (أبوظبي)".

كما أورد، في منشورات أخرى على "إكس"، "سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على ليوا (منطقة الظفرة) وأمطار خفيفة على الظاهر/ مزيد (منطقة العين)".