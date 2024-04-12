الامارات | 60 مليون مسافر عبر «منافذ دبي» العام الماضي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، الفريق محمد أحمد المري، بأن عدد المعاملات التي أنجزتها الإدارة خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ ثلاثة ملايين و518 ألف معاملة، فيما بلغ عدد المعاملات التي تم إنجازها العام الماضي 19 مليون معاملة.

وبلغ عدد المسافرين 60 مليون مسافر عبر المنافذ الجوية والبحرية والبرية خلال عام 2023.

وقال إن «إقامة دبي» تسعى إلى تقديم خدمات هي الأفضل والأذكى على مستوى العالم من حيث سرعة إنجاز إجراءات المسافرين في وجود إجراءات أمنية فائقة الدقة، بهدف استيعاب النمو المتزايد في أعدادهم عبر مطار دبي الدولي، الذي يُعد واحداً من أكثر المطارات ازدحاماً في العالم.

ونوه المري بفوز الإدارة بجائزة فئة النخبة، مشيداً بموظفي الإقامة «الذين يسعون إلى التكيف مع التحديات والابتكار في تقديم الحلول الفعالة».

وتابع أن موظفي «إقامة دبي» العاملين في المطار «يؤدون مهامهم ضمن منظومة متكاملة لضمان تقديم أفضل الخدمات للمسافرين، وفق أفضل المعايير العالمية، ولجعل منافذ دولتنا العزيزة ملتقى لثقافات العالم، وتناغمها».

وقال إنه بحلول يوم 19 أبريل الجاري يكون قد مرّ عام على افتتاح منصات جوازات الأطفال، التي منحت الأطفال فرصة لخوض تجربة سفر غير مسبوقة.

وأكد المري أن «نجاح المنصات وتحقيقها لأهدافها يطلبان مواصلة العمل وتطويره لتعزيز ريادة دبي، ومواكبة استراتيجيات الإدارة العامة الهادفة إلى توفير تجربة متميزة للمسافرين من الفئات العمرية كافة».

وتتميز المنصات بتصميمها الذي يجمع بين التراث الإماراتي الأصيل والنهضة العصرية والحضارية التي تشهدها الإمارة، حيث تنتشر رسومات تشير إلى الموروث التاريخي والتطور التكنولوجي.

كما تزخر أرضية المنصات بعبارات الترحيب بعدد كبير من اللغات، وبألوان متعددة محببة للأطفال.

ولفت المري إلى أن عدد الأطفال الذين أتيح لهم ختم جوازات سفرهم بأنفسهم، من خلال مشرفين متخصصين وخبراء في مجال التعامل مع الأطفال من مأموري الجوازات، بلغ 434 ألفاً و889 طفلاً، منذ تدشين المنصات حتى نهاية العام الماضي، فيما استخدمها خلال الربع الأول من العام الجاري 118 ألفاً و586 طفلاً.

وتعتبر المنصات تجربة غير مسبوقة تسهم في تعزيز ثقة الأطفال بأنفسهم، وعيش تجربة سفر سلسة، فضلاً عن تعزيز مكانة دبي ومطاراتها.

وأشار المري إلى أن «إقامة دبي» تعتزم التوسّع في استخدام الذكاء الاصطناعي في خدمات المسافرين، والتنبؤ بأعدادهم عبر مطارات دبي، مؤكداً أن الجهود المدروسة والخطط الاستباقية للإدارة أسهمتا في تحقيق قفزة نوعية وتحول جوهري في أنماط الخدمات التي وفرتها خلال العام الماضي.

وأكد توفير أعلى معايير الخدمات الذكية للمتعاملين، لافتاً إلى المضي قدماً في تحقيق التميز والريادة من خلال تحقيق الاستدامة الشاملة في بيئة العمل، من حيث تمكين القدرات والكفاءات البشرية، والتحفيز على إطلاق الأفكار الإبداعية، وتوظيف التطبيقات الرقمية وتوجيه خدمات الذكاء الاصطناعي والأتمتة التي توفرها التكنولوجيا الحديثة.

وتوقع بيان صحافي صدر أخيراً عن مطارات دبي، أن يصل متوسط حركة المرور اليومية خلال هذه الفترة إلى 258 ألف مسافر، بينما سيكون اليوم هو الأكثر ازدحاماً، حيث سيرتفع إجمالي عدد الضيوف المسافرين إلى 292 ألف مسافر.

. 434 ألفاً و889 طفلاً أتيح لهم ختم جوازات سفرهم بأنفسهم، منذ تدشين المنصات المخصصة لهم حتى نهاية العام الماضي.