شرطة أبوظبي تدعو إلى توخي الحذر

ابوظبي - سيف اليزيد - دعت شرطة أبوظبي، اليوم السبت، السائقين إلى "توخي الحذر بسبب ⁧الأحوال الجوية⁩ الماطرة" التي تشهدها مناطق الإمارة.

كما دعت، في منشور على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، إلى "الالتزام بالسرعة المتغيرة الظاهرة على الشواخص واللوحات الإرشادية الإلكترونية"، متمنية السلامة لكل مرتادي الطريق.

كان المركز الوطني للأرصاد أفاد بسقوط أمطار على مناطق مختلفة من إمارة أبوظبي.

وأكد المركز، على منصة "إكس"، سقوط "أمطار خفيفة على كورنيش أبوظبي"، مضيفا تسجيل "أمطار غزيرة مع برق ورعد على جسيورة (منطقة الظفرة)".

كما أورد المركز سقوط "أمطار متوسطة على أم الزمول (العين)".