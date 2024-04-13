الامارات | منخفض جوي جديد يؤثّر في الدولة اعتباراً من اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد بتأثر الدولة بحالة عدم استقرار جوي، اعتباراً من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، نتيجة لامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الغربي، تصاحبه رياح جنوبية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي علوي مصاحباً لتيار هوائي من الشمال الغربي، مشيراً إلى أن المنخفض الجوي سيتعمق يومي غدٍ وبعد غد.

وذكر المركز أن كميات السحب ستزداد خلال اليومين المقبلين على مناطق متفرقة، تتخللها السحب الركامية، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، تكون على شكل موجات مع البرق والرعد، وقد يصاحبها سقوط البَرَدْ أحياناً على بعض المناطق، على أن تقل كميات السحب تدريجياً يوم الأربعاء المقبل، مع استمرار سقوط الأمطار نهاراً على بعض المناطق، خصوصاً الشمالية والشرقية، مع انخفاض في درجات الحرارة.

وأشار إلى أن الرياح ستكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية، تتحول إلى شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، لاسيما مع السحب الركامية، وتكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وتطاير بعض الأجسام الصلبة، فيما تخف سرعة الرياح يوم الأربعاء، وتكون معتدلة إلى نشطة أحياناً. ولفت إلى أن البحر سيكون متوسط الموج إلى مضطرب وشديد الاضطراب أحياناً، خصوصاً مع السحب يومي الإثنين والثلاثاء في الخليج العربي وفي بحر عمان، ويوم الأربعاء يصبح متوسط الموج في الخليج العربي وبحر عمان.

وتوقّع المركز أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً بوجه عام، وتزداد كميات السحب مع سقوط أمطار على بعض المناطق، لاسيما الشرقية والجنوبية، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وتراوح سرعتها بين 15 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون متوسط الموج في الخليج العربي ومضطرب الموج إلى متوسط في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون الطقس غداً غير مستقر، إذ تتخلّله السحب الركامية مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، والرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً خصوصاً مع نشاط السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 55 كيلومتراً على البحر الذي يكون متوسط الموج إلى مضطرب، يصبح شديد الاضطراب مع نشاط السحب ليلاً في الخليج العربي، ومتوسط الموج إلى مضطرب في بحر عمان.

كما توقع أن يستمر الطقس يوم الثلاثاء المقبل غير مستقر، وتتخلّله السحب الركامية، مع سقوط أمطار مختلفة الغزارة على مناطق متفرقة، مع حدوث انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، فيما تكون الرياح جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً، خصوصاً مع نشاط السحب، تكون مثيرة للغبار والأتربة، تؤدّي إلى تدنّي مدى الرؤية الأفقية، وتراوح سرعتها بين 20 و30 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 60 كيلومتراً على البحر الذي يكون مضطرب الموج، وشديد الاضطراب مع نشاط السحب في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان.

وتوقع المركز أن يكون طقس الأربعاء المقبل غائماً جزئياً بوجه عام وغائماً أحياناً مع فرصة سقوط أمطار على المناطق الشمالية والشرقية، فيما تكون الرياح شمالية غربية إلى جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحياناً لتكون مثيرة للغبار والأتربة، وتراوح سرعتها بين 10 و25 كيلومتراً في الساعة، تصل إلى 40 كيلومتراً على البحر الذي يكون مضطرباً إلى متوسط، يصبح خفيف الموج ليلاً في الخليج العربي ومضطرب الموج إلى متوسط في بحر عمان.

ويشهد أبريل الجاري ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة بمعظم مناطق الدولة، حيث تزداد متوسطات درجات الحرارة بمقدار ثلاث إلى خمس درجات، مقارنة مع شهر مارس الماضي، كما يضعف تأثير المرتفع الجوي السيبيري خلال الشهر الجاري، وتتأثر المنطقة بمرور امتدادات المنخفضات الجوية في طبقات الجو العليا والسطحية من الغرب إلى الشرق، مثل امتداد منخفض البحر الأحمر من جهة الغرب، أو امتداد منخفض من جهة الشرق. وبحسب المركز الوطني للأرصاد، فإنه في حالة تعمّق هذه المنخفضات تزداد كميات السحب على بعض المناطق مع حدوث فرص لسقوط الأمطار، فيما تقل نسبة الرطوبة في الهواء قليلاً خلال هذا الشهر مقارنة بشهر مارس، خصوصاً مع النصف الثاني منه، وإن ظلت الفرص قائمة لتشكل الضباب والضباب الخفيف على مناطق متفرقة، لاسيما خلال النصف الأول منه، ويقل تكرار حدوثه في النصف الثاني.

حماية المزارع والثروة الحيوانية

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المزارعين ومربي الثروة الحيوانية إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة للتعامل مع العواصف والرياح والأجواء الممطرة، في ظل الظروف الجوية المتوقعة، ولضمان تحقيق الاستباقية الوقائية والاستجابة الفعالة للتقلبات الجوية.

وشددت على أهمية توخّي الحذر والحيطة لتجنب مخاطر التقلبات الجوية على المزارع والعزب والعمال والمحاصيل، لاسيما محاصيل الخضراوات وأشجار النخيل.

ونصحت الهيئة المزارعين ومربي الثروة الحيوانية بضرورة التأكد من سلامة أدوات ووسائل تصريف المياه في المزرعة، لضمان تصريف مياه الأمطار بشكل جيد، وعدم غمرها للمزروعات. وأكدت أهمية إبقاء المواشي في حظائرها خلال التقلبات الجوية، وعدم تركها في الأماكن المفتوحة، حتى لا تكون عرضة لتيارات الهواء والأمطار.

. المنخفض يتعمق يومي الإثنين والثلاثاء فيما تقل كميات السحب تدريجياً الأربعاء.