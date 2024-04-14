الامارات | 8 حالات لاستحقاق المعاش في الشارقة.. منها العجز والتقاعد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن الحد الأدنى للمعاش للمؤمن عليهم والمستفيدين من خدمات الصندوق يبلغ 17 ألفاً و500 درهم، إذ يكون للمؤمن عليه الحق في صرف المعاش في اليوم التالي لنهاية الخدمة، أو للمستحقين عن المؤمن عليه أول الشهر التالي لتاريخ الوفاة.

وأوضح الصندوق أن المؤمن عليه يستحق عند نهاية خدمته معاشاً تقاعدياً أو مكافأة طبقاً لنظام الصندوق، لافتاً إلى أن هناك ثلاثة عناصر أساسية لتحديد صرف الحقوق التأمينية، هي سبب نهاية الخدمة ومدة الاشتراك وراتب حساب المعاش.

وحدد الصندوق ثماني حالات لاستحقاق المعاش للمؤمن عليهم، تتمثل في: الوفاة، وعدم اللياقة الصحية أو العجز الكلي، وبلوغ سن الإحالة للتقاعد، والاستقالة، والفصل من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي، وصدور مرسوم أميري، وصدور قرار من المجلس التنفيذي، إضافة إلى أسباب أخرى غير محددة نصاً.

وذكر الصندوق أن خدمة المؤمن عليه تنتهي في حالة الوفاة، بغض النظر عن مدة اشتراكه في الصندوق، ويصرف المبلغ للمستحقين بواقع 100% من راتب حساب المعاش، أما في حالة عدم اللياقة الصحية أو العجز الكلي، فإن خدمة المؤمن عليه تنتهي بالعجز الكلي أو عدم اللياقة الصحية، بغض النظر عن مدة اشتراكه في الصندوق، ويثبت ذلك بقرار من اللجنة الطبية. كما تنتهي خدمة المؤمن عليه ببلوغ سن الإحالة للتقاعد، متى بلغت مدة الاشتراك في الصندوق 15 سنة. وتنتهي الخدمة أيضاً في حالة الاستقالة، عن مدة اشتراك 20 سنة. وإذا قلّ العمر عن سن الاستحقاق (محددة للرجل بـ55 عاماً، وللمرأة بـ50 عاماً) تصرف له نسبة يحددها المجلس إلى حين بلوغ السن، ثم يُصرف المعاش المستحق كاملاً.

وأفاد الصندوق بأن خدمة المؤمن عليها تنتهي بالاستقالة متى كان لديها أولاد لم يبلغوا الـ18 عاماً، إذا كانت مدة الاشتراك في الصندوق 15 عاماً، ولا يقل عمرها عن 45 عاماً، موضحاً أنه في حالة العزل أو الفصل من الخدمة بحكم قضائي أو قرار تأديبي تنتهي خدمة المؤمن عليه متى كانت مدة الاشتراك 20 سنة.

وفي حال صدور مرسوم أميري أو قرار من المجلس التنفيذي، تنتهي خدمة المؤمن عليه بالإحالة إلى التقاعد، ويحسب المعاش على أساس مدة اشتراك 15 سنة أو مدة الاشتراك الفعلية أيهما أكبر. كما تنتهي خدمة المؤمن عليه لغير الأسباب المنصوص عليها، متى كانت مدة الاشتراك 20 سنة على الأقل.

وحدد صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي النسب المستحقة في المعاش للمؤمن عليه عند توافر شروط الاستحقاق، بحيث تكون نسبة الاستحقاق 60% لمن أمضى 15 سنة، و70% لمن أمضى 20 سنة، و80% لمن أمضى 25 سنة، و90% لمن أمضى 30 سنة، و100% لمن أمضى 35 سنة.

ولفت الصندوق إلى أنه يُخصم 10% من المعاش في حال إنهاء الخدمة بالفصل أو العزل أو الإحالة إلى المعاش بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو انتهاء الخدمة وفقاً لأحكام البند (ي) من المادة 19 من القانون، بشرط ألا تكون مدة اشتراكه بلغت 25 سنة.

وأكد أنه عند عودة صاحب المعاش المُحال بسبب عدم اللياقة الصحية أو العجز الصحي للعمل، يُلغى المعاش المربوط له بهذا السبب، وتطبق عليه بقية أحكام القانون. أما إذا توفي فيكون للمستحقين الحق في تقاضي أنصبة من معاشه، وهم: الزوج الأرمل أو الأرملة، والوالدان، والأولاد، والمعالون من الإخوة والأخوات، والجنين حين ولادته حياً.

. 3 عناصر أساسية لتحديد صرف الحقوق التأمينية، هي سبب نهاية الخدمة ومدة الاشتراك وراتب حساب المعاش.