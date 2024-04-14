الامارات | الإمارات تدعو إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة التصعيد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعربت الدولة عن القلق البالغ تجاه التطورات التي شهدتها المنطقة خلال الايام الماضية، ودعت إلى وقف التصعيد وعدم اتخاذ خطوات تفاقم التوتر في المنطقة.

وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن دولة الإمارات تدعو إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، لتجنب التداعيات الخطيرة وانجراف المنطقة إلى مستويات جديدة من عدم الاستقرار.