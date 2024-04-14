الامارات | شرطة الشارقة تتعامل مع 58.5 ألف مكالمة خلال عطلة عيد الفطر

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، أنها تعاملت مع 58 ألف و593 مكالمة خلال عطلة عيد الفطر المبارك بواقع 50 ألف و498 مكالمة على منصة الاتصال 999، و8095 مكالمة عبر الرقم 901 للحالات غير الطارئة.

وأكد مدير إدارة العمليات بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، العقيد الدكتور جاسم بن هده السويدي، أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد منذ بداية عطلة العيد، وعملت على تنسيق كافة الجهود بينها وبين غرف العمليات في المنطقتين الوسطى والشرقية، والتعامل مع جميع المكالمات الواردة بحرفية عالية، وإحالتها إلى الجهات كل حسب اختصاصه، وفق ما تستند إليه مستهدفات الخطة الاستراتيجية في تعزيز زمن الاستجابة.

وأشار إلى أن غرفة العمليات تلقت العديد من المكالمات عبر منصة 999 المخصصة حصراً لاستقبال البلاغات الطارئة، وذلك من أجل الاستفسار حول خدمة معينة أو الاستعلام عن أمر خاص، لافتاً إلى أن هذه المكالمات تؤثر على فاعلية الاستجابة الفورية للحالات التي تتطلبها الضرورة.

وأضاف أن منصة الاتصال 901 التي تعمل على مدار الساعة خصصت لتلبية احتياجات المتعاملين، والرد على جميع الاستفسارات، وتقديم كافة المعلومات، واستقبال الملاحظات والبلاغات غير الطارئة من قبل جميع أفراد المجتمع، داعياً إلى أهمية تحديد نوعية البلاغ قبل التواصل مع غرفة العمليات حتى يتم تقديم الخدمة بالصورة التي يرتضيها المتعامل.