الامارات | تفاهم بين جامعة دبي ومعهد هايفورد للتدريب المتكامل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وقّع مركز التطوير التنفيذي في جامعة دبي، ومعهد هايفورد للتدريب المتكامل، مذكرة تفاهم للتعاون التدريبي تتيح للطرفين التعاون في تقديم وتطوير برامج احترافية، في مجالات التعلم والتدريب الإلكتروني. ووقّع مذكرة التفاهم، رئيس جامعة دبي، الدكتور عيسى محمد البستكي، ورئيس معهد هايفورد للتدريب المتكامل، راجو مينون. وقال البستكي، إن المذكرة تدعم إنجازات مركز التطوير التنفيذي لدى الجامعة، في مجالات التعلم والتدريب الإلكتروني.