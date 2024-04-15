الامارات | 100 مواطن ينهون تدريبهم في أكاديمية زايد للعمل الإنساني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أنهى 100 من الكوادر الوطنية تدريبهم في أكاديمية زايد للعمل الإنساني، ضمن برنامج الإمارات للقيادات الإنسانية الشابة (قيادات)، بمبادرة من «زايد العطاء»، وبرنامج الإمارات للجاهزية والاستجابة الطبية (جاهزية)، في بادرة هي الأولى من نوعها لتأهيل 10 آلاف من خط الدفاع الأول من العاملين الصحيين في مستشفيات الدولة الحكومية والخاصة في مجال العمل التطوعي الطبي التخصصي.

ويستقطب برنامج «قيادات» الكوادر الطبية لتأهيلهم وتمكينهم في مجالات العمل الإنساني محلياً وعالمياً، انطلاقاً من توجيهات القيادة الرشيدة بترسيخ ثقافة العمل التطوعي الطبي التخصصي، وتبني مبادرات مبتكرة، وتفعيل الشراكة في مجال العمل الإنساني. ويهدف برنامج قيادات إلى ترسيخ ثقافة العمل الإنساني، وتأهيل كوادر وطنية كقياديين على مستوى عالٍ من المهارات في المجالات الإنسانية من خلال برامج تدريبية تخصصية، وضمن منهج معتمد، وبإشراف خبراء محليين وعالميين من أبرز الجامعات والمراكز العالمية، وبشراكة مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وغير الربحية.

وتم تدشين برنامج «قيادات» من خلال شراكة بين مبادرة زايد العطاء، وبرنامج جاهزية، والمؤسسة الوطنية للتدريب (تدريب)، وفي إطار الجهود المبذولة لتفعيل التعاون المشترك بين المؤسسات في مجال الخدمات الإنسانية والتطوعية والمجتمعية، وتدريب الكوادر البشرية من مختلف الفئات لتأهيلهم ليكونوا قياديين في مجال العمل التطوعي الطبي التخصصي، والإشراف على الفرق الإماراتية الطبية التطوعية والاحتياطية.

وقال الرئيس التنفيذي لمبادرة زايد العطاء، الدكتور عادل الشامري العجمي، إن برنامج «قيادات» استطاع استقطاب وتأهيل وتمكين آلاف من الكوادر الطبية في العمل الإنساني والتطوع الطبي المحلي والعالمي، مشيراً إلى أن 100 شاب أنهوا تدريبهم في أكاديمية زايد للعمل الإنساني، بعد اجتيازهم برامج التدريب النظرية، إضافة إلى إنهائهم العمل الميداني في العيادات المتنقلة والمستشفيات المتحركة لمبادرة زايد العطاء في مختلف إمارات الدولة، محلياً ودولياً، في كل من مصر والمغرب وزنجبار، والمرحلة المقبلة ستتضمن استقطاب المزيد من الشباب من الأطباء والممرضين، وتدريبهم وفق أفضل المعايير العالمية من خلال منهج يعتمد من أفضل المراكز والجامعات العالمية.