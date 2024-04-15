الامارات | سكيك

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حيوانات

قال سكان في منطقة الرحيب الجديدة التابعة لمنطقة ضدنا في الفجيرة إنهم يعانون وجود حيوانات سائبة في المنطقة، ترعى في بعض الأحيان على أطراف الطريق، ويخشى السكان من تسببها في حوادث مرورية، مطالبين الجهات المعنية بالنظر في هذا الأمر.

دراجات

شكا مرتادون لطريق دبي - العين قيادة سائقي دراجات نارية بسرعات عالية لا تراعي ضوابط السلامة المرورية، ما يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، وطالب الشاكون باتخاذ ما يلزم من إجراءات للحد من هذه الظاهرة.

لعب

شكا مرتادون لمنطقة التعاون في الشارقة انتشار ظاهرة لعب أطفال بكرة القدم في مناطق غير مخصصة لذلك، وتحديداً على أطراف طرق رئيسة، تزداد فيها حركة السيارات، ما يشكل خطراً على حياة الأطفال. ودعا الشاكون الجهات المعنية إلى النظر في هذا الأمر، ومعالجة المشكلة.

«كشاتة»

دعا رواد بر في أم القيوين الجهات المعنية إلى تكثيف الرقابة على سلوكيات بعض مرتادي مناطق البر (الكشاتة) الذين يتركون نفايات وبقايا قمامة بعد انتهائهم من الرحلات، ما يضر بالبيئة والصحة العامة، ويشوّه المنظر الطبيعي للأماكن، على الرغم من حملات التوعية المتكررة للحفاظ على طبيعة هذه المناطق الجميلة.

قمامة

شكا سكان وسائقون رمي بعض السائقين قمامة من نوافذ مركباتهم على الطرقات، وهو سلوك غير حضاري، يضر بصحة الإنسان والبيئة، مناشدين البلديات تكثيف الرقابة على هذه السلوكيات، وتشديد العقوبات على المخالفين.

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