الامارات | بدء التسجيل في مراكز أصحاب الهمم للعام الدراسي المقبل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة تنمية المجتمع بدء تلقي طلبات تسجيل الطلبة من أصحاب الهمم للعام الدراسي المقبل 2024/2025، ابتداءً من اليوم حتى 28 يونيو المقبل، من خلال التقديم على الموقع الإلكتروني للوزارة www.mocd.gov.ae.

ويقتصر قبول الطلبة على الأطفال من ذوي الإعاقات الذهنية والتوحد، والإعاقات المتعددة، التي تترافق فيها الإعاقة الذهنية مع إعاقات أخرى.

وبلغ عدد الخريجين من أصحاب الهمم للعام الدراسي الماضي 53 طالباً، استفادوا من الخدمات التأهيلية والتربوية التي تقدمها المراكز لتطوير مهاراتهم في مختلف المجالات، وتعزيز اندماجهم مجتمعياً تحقيقاً لمفهوم التمكين والدمج الشامل.

وتتنوّع الخدمات التي تقدمها مراكز أصحاب الهمم للطلبة، لتشمل العلاج الطبيعي والوظيفي لتطوير المهارات الحركية، وعلاج اضطرابات اللغة والكلام، إضافة إلى خدمات التقييم النفسي وتعديل السلوك، وخدمات الفصول التعليمية، التي تركز على المهارات المعرفية للطلبة والحياتية العامة، وخدمات مرحلة التأهيل المهني، التي تأخذ طابعاً مهنياً واستقلالياً لتمكين أصحاب الهمم من المهارات المهنية، التي يحتاجون إليها لتطوير قدراتهم وإمكاناتهم.

وتختص مراكز ووحدات التدخل المبكر، التابعة للوزارة، بتأهيل حالات الأطفال ذوي الإعاقات المؤكدة أو ذوي التأخر النمائي أو المعرضين لمخاطر التأخر النمائي لمن تقل أعمارهم عن ست سنوات، سواء من النواحي الجسدية أو الحسية أو التواصلية، من أجل التخفيف من آثار الحالة على الطفل وأسرته، والتقليل من إمكان تحول التأخر النمائي إلى إعاقة، وتطوير مهارات الأطفال إلى أقصى قدر ممكن ليكونوا مهيئين للدمج في المرحلة المقبلة، إضافة إلى تمكين الأسر وإشراكها في البرامج التدريبية الأسرية لأداء دورها نحو الأطفال في البيئات الطبيعية، ما من شأنه تطوير قدرات الأطفال في مختلف الجوانب الإدراكية والتواصلية والاجتماعية والجسدية.

ويقوم برنامج الإمارات للتدخل المبكر سنوياً بحصر الأطفال المقبلين على الدمج بمجرد بلوغهم السنة الرابعة من العمر، حيث يتم الاتفاق بين فريق العمل المختص والأسرة على إلحاق الطفل المتوقع دمجه، ببرنامج تأهيلي مكثف، وتوضع خطة انتقال فردية لكل طفل، تتضمن الأهداف التربوية المتوقع إنجازها، قبل ستة أشهر من بداية الدمج، ومن ثم تقيم مخرجات خطة الانتقال، ومدى تحقيقها لأهدافها، من أجل اتخاذ القرار النهائي في الدمج بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

جدير بالذكر أن آلية دمج الطلبة أصحاب الهمم في التعليم العام، تتم بالتعاون مع مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، عبر ترشيح وتقييم الطلاب المؤهلين للدمج، حيث يتم ترشيحهم من المراكز، ويقوم ولي الأمر بالتسجيل للدمج إلكترونياً، بينما تتم المتابعة من المعنيين في مراكز أصحاب الهمم، والتعاون مع المسؤولين في لجنة الدعم، وتقيم الحالات المرشحة من أشخاص مؤهلين من لجنة الدعم في مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، وفق مقاييس ومعايير معينة، وفي حال نجاح الطالب في هذه الاختبارات يدمج في المرحلة المناسبة لقدراته وعمره.

• 53 طالباً عدد الخريجين من أصحاب الهمم العام الدراسي الماضي.