الامارات | دعا إلى توخّي الحذر "الأرصاد": أمطار مصحوبة بـ"برق رعد" من مساء اليوم حتى ظهر غدٍ

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد المركز الوطني للأرصاد باستمرار تكوّن السحب الركامية على المناطق الساحلية والداخلية يصاحبها سقوط أمطار مع البرق والرعد أحياناً، من مساء اليوم الإثنين حتى ظهر غدٍ الثلاثاء، منوهاً بأن الحالة الجوية تبدأ من المناطق الغربية وتتقدم باتجاه أبوظبي والمناطق الشمالية والشرقية حيث تزداد كميات السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وذكر المركز أنه اعتباراً من مساء الثلاثاء حتى صباح الأربعاء، ستبدأ موجة أخرى من المناطق الغربية وتشمل مناطق متفرقة من الدولة حيث تزداد كميات السحب الركامية مصحوبة بأمطار مختلفة الغزارة والبرق والرعد مع احتمال سقوط البرد على بعض المناطق.

وأوضح أنه من بعد ظهر الأربعاء ستستمر تكونات السحب في المناطق الشرقية والشمالية يصاحبها سقوط أمطار وتقل السحب تدريجياً ليلاً.

ودعا المركز إلى توخي الحيطة والحذر أثناء قيادة المركبات في حال هطول الأمطار والابتعاد عن مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، مؤكداً أنه يتابع الوضع على مدار الساعة.