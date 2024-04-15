الامارات | تحويل الدراسة "عن بعد" الثلاثاء والأربعاء

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، تحويل الدراسة من «حضوري» داخل المدارس إلى نظام «التعليم عن بعد»، غداً (الثلاثاء) وبعد غداً (الأربعاء)، نظراً للظروف الجوية الاستثنائية الحالية، وذلك لجميع المدارس الحكومية بالدولة، حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئة التدريسية. وانطلق الفصل الدراسي الثالث من العام الأكاديمي الجاري، أمس، بعد قضاء فترة إجازتي الربيع وعيد الفطر المبارك. وتبلغ مدة الفصل الدراسي الثالث من العام الدراسي الجاري، حسب التقويم المدرسي المعتمد للعام الدراسي الجاري، 11 أسبوعاً بما يعادل (53 يوماً دراسياً).

وحدد التقويم الفترة من 22 إلى 26 من أبريل الجاري لتحليل نتائج الفصل الدراسي الثاني وإصدارها. وسيتضمن الفصل الدراسي الثالث اختباراً تجريبياً خلال الفترة من 29 من مايو المقبل إلى الرابع من يونيو (2024)، وفي الفترة ذاتها يخوض الطلبة امتحانات مواد المجموعة (B)، ثم يؤدون امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثالث في الفترة من الخامس حتى 14 من يونيو المقبل. و يتخلل الفصل الثالث اجازة عيد الاضحى المبارك خلال الفترة 15-18 يونيو، ويتم تحليل نتائج الفصل الثالث وإصدارها في الخامس من يوليو المقبل. وتعقد امتحانات الإعادة خلال الفترة الثامن حتى الثاني عشر من يوليو المقبل، على أن يتم تحليل نتائج اختبارات الإعادة في الفترة من 13 حتى 15 من يوليو، ومن المتوقع أن يكون آخر يوم دراسي هو 14 يونيو 2024 للطلبة الذين يبدؤون إجازة الصيف في الأول من يوليو المقبل 2024، فيما تبدأ إجازة الصيف للكوادر التدريسية والفنية والإدارية 15 يوليو 2024.