الامارات | تفعيل العمل عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 إبريل، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.