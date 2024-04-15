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الامارات | تفعيل العمل عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية

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موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن تفعيل العمل عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بناءً على توجيهات مجلس الوزراء تقرر أن يكون يوم غدٍ الثلاثاء الموافق 16 إبريل، عملاً عن بُعد لجميع موظفي الحكومة الاتحادية على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل، وذلك مراعاة للحالة الجوية التي تمر بها الدولة.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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