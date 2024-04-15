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الامارات | العمل عن بُعد لموظفي حكومة عجمان غداً الثلاثاء

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عجمان - وام 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن العمل عن بُعد لموظفي حكومة عجمان غداً الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، بأن يكون العمل غدا " "الثلاثاء" الموافق 16 أبريل عن بُعد، لموظفي حكومة عجمان، نظراً لظروف وتقلبات الطقس.

ويشمل القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة عجمان، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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