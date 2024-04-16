الامارات | «الطوارئ والأزمات» تدعو إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

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شكرا لقرائتكم خبر عن «الطوارئ والأزمات» تدعو إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2024
دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث تدعو إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.
وأوصت باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.
ودعت كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية.
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