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الامارات | «الطوارئ والأزمات» تدعو إلى عدم الخروج من المنزل إلا للضرورة

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 16 أبريل 2024

دعت الهيئة الوطنية لإدارة  الطوارئ والأزمات والكوارث تدعو إلى ضرورة البقاء في المنازل أثناء الحالة الجوية وعدم الخروج إلا في حالات الضرورة القصوى، وإيقاف السيارات في أماكن بعيدة وآمنة ومرتفعة عن مناطق جريان الأودية والشعاب وتجمعات المياه.

وأوصت باتخاذ الإجراءات الوقائية في حال سقوط الأمطار أو حبات البرد لتقليل تأثيرها على الممتلكات.

ودعت كافة أفراد المجتمع إلى عدم الانسياق خلف الشائعات واستقاء كافة المعلومات من مصادرها الرسمية. 

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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