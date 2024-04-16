الامارات | بلدية عجمان: 15 فريقاً ميدانياً للتعامل مع الحالة الجوية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - واصلت فرق الطوارئ والفرق المساندة وفريق غيث التابع لدائرة البلدية والتخطيط-عجمان، التعامل مع حالات الطوارئ الناجمة عن تقلبات الطقس وهطول الأمطار في جميع مناطق إمارة عجمان، في ظل الحالة الجوية التي تشهدها الدولة ومن المتوقع استمرارها حتى اليوم الأربعاء.

وأكد مدير عام الدائرة، عبد الرحمن محمد النعيمي، خلال تفقده لسير العمل الميداني، أن الدائرة تسعى للحفاظ على سلامة سكان الإمارة وزوارها، وتأمين الوصول الأسهل والآمن للوجهات المنشودة خلال وقت قياسي، مشيدًا بجهود 15 فريقا ميدانيا يعملون بلا توقف منذ الساعات الأولى للحالة الجوية، لحل البلاغات بشكل فوري، والوصول للمواقع المحددة.

وقال النعيمي، إن الدائرة تتبنى منظومة استباقية متكاملة للاستعداد للتقلبات الجوية المحتملة مستهدفة رفع كفاءة وسرعة استجابة كافة فرق الطوارئ الميدانية لتعزيز جاهزيتها الكاملة، مبينًا إعداد خطة سنوية للتعامل مع الموسم المطري والحالات الطارئة تشمل تشكيل الفرق الميدانية، وتوفير المضخات، وتجهيز أحدث التقنيات الحديثة، والمتابعة الآنية للمركز الوطني للأرصاد، والتأكد من التصريف المطري في كافة المناطق، والاستجابة السريعة والفورية للتعامل الاستباقي مع الحالات الطارئة والبلاغات عند حدوثها بكفاءة وعلى مدار 24 ساعة.

ورافق النعيمي في الجولة التفقدية، الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية بالدائرة، والمهندس عبدالله مصطفى المرزوقي ، وعدد من المسؤولين ورؤساء الفرق الميدانية.

من جانبه قدم مدير إدارة الطرق والبنية التحتية بالدائرة، المهندس عبدالله مصطفى شرحًا مفصلاً عن الجهوزية الاستباقية للدائرة والتي تضمنت توفير 28 محطة ضخ، و65 مضخة موزعة في الإمارة، مشيدًا بجهود 16 مهندسا ومختصا و173 يتواجدون في الميدان للمتابعة المباشرة.

ودعت الدائرة سكان الإمارة وزوارها للإبلاغ الفوري عن الحالات الطارئة، والتواصل عبر القنوات المتعددة، والرقم الساخن 80070، متمنية السلامة التامة للجميع.

يأتي هذا فيما كثّفت القيادة العامة لشرطة عجمان، تواجدها في مختلف طرق الإمارة الداخلية والخارجية وأماكن تجمع المياه، لتقديم المساعدة إلى الجمهور، وضمان انسيابية الحركة المرورية، في ظل الأحوال الجوية المتقلبة وهطول الأمطار الغزيرة، كما تم تكثيف الجهود للتعامل مع كافة البلاغات والحوادث التي تتلقاها غرفة العمليات، للسيطرة على الحوادث المرورية والحالات الطارئة.

ووجهت شرطة عجمان كافة السائقين ومستخدمي الطريق بضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة في هذه الأجواء، تفاديا للحوادث والاصابات الواقعة نتيجة تجمع المياه على الطرق أو نتيجة القيادة بسرعة زائدة ودون انتباه، مؤكدة استعدادها وجاهزيتها لمواجهة سقوط الأمطار والتقلبات الجوية وحالة عدم الاستقرار الجوي المتوقع، وتقديم الدعم والمساعدة للمركبات المتعطلة والمتأثرة بالأحوال الجوية.

وأهابت القيادة العامة لشرطة عجمان الجمهور، بأنها على أتم الاستعداد للاستجابة السريعة والفورية لكافة البلاغات الطارئة على الرقم ( 999 ) وعلى مدار الساعة، لتوفير الاستجابة السريعة والفعّالة لكافة حالات الطوارئ في الإمارة.