الامارات | استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة عجمان غداً الأربعاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة عجمان غداً الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بعجمان عن استمرار العمل عن بُعد ليوم غدٍ "الأربعاء" الموافق 17 أبريل 2024، لموظفي حكومة عجمان، نظراً لظروف وتقلبات الطقس، على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب الحضور إلى مقر العمل حسب ما تحدده السلطة المختصة في الجهة الحكومية.
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