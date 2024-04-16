الامارات | استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة الفجيرة غداً الأربعاء

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شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار العمل عن بعد لموظفي حكومة الفجيرة غداً الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت حكومة الفجيرة استمرار العمل عن بعد يوم غد "الأربعاء" الموافق17 أبريل الحالي، بناء على الأحوال الجوية السائدة.
ويشمل هذا القرار الموظفين في جميع الجهات الحكومية في إمارة الفجيرة على أن تُستثنى من ذلك الوظائف التي تتطلب التواجد في مقر العمل.
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