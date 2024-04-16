الامارات | «فلاي دبي» تعلق مؤقتاً جميع رحلاتها المغادرة من دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت «فلاي دبي» إلغاء جميع رحلاتها المقرر إقلاعها من دبي هذا المساء 16 أبريل فورا وحتى الساعة 10 صباحاً بتوقيت دبي من يوم غد 17 أبريل.

وقال متحدث باسم فلاي دبي في تحديث حول تأثير الأحوال الجوية التي نشهدها خلال هذه الفترة.. أنه لن يتم قبول المسافرين الذين ليست دبي وجهة نهائية لهم للسفر.

وقال المتحدث «سنواصل مراقبة الوضع عن كثب وتحديث جدول رحلاتنا وفقًا لذلك، سيسمح لنا ذلك باستعادة استمرارية العمليات بشكل أكثر كفاءة واستيعاب الرحلات القادمة من مختلف وجهات شبكة الناقلة حيثما أمكن ذلك».

وأوضح أنه سيتم إعادة كامل المبلغ للمسافرين الذين لديهم حجوزات تم إلغاؤها.

وأضاف «تعمل فرق خدمة العملاء لدينا بجهد كبير لتقليل تأثيرات ذلك على جدول سفر الركاب لدينا، إن سلامة ركابنا وطاقمنا هي أولويتنا دائماً».